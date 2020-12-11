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Петербург может стать отправной точкой туристических маршрутов в Арктику
Петербург может стать отправной точкой туристических маршрутов в Арктику
Санкт-Петербург может стать отправной точкой туров в Арктику, сообщил вице-губернатор города Эдуард Батанов. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:09
2020-12-11T15:09
туристы
туризм
зарина догузова
туризм
новости - туризм
арктика
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Санкт-Петербург может стать отправной точкой туров в Арктику, сообщил вице-губернатор города Эдуард Батанов."У нас большой туристический потенциал и мы видим себя как отправную точку арктических маршрутов", — сказал он в ходе X международного форума "Арктика: настоящее и будущее".Чиновник уточнил, что городские власти уже обсуждают возможность организации соответствующих туров с правительством Карелии, часть районов которой входит в арктическую зону. Кроме того, на территории Петербурга есть объекты, связанные с Арктикой, добавил вице-губернатор.В сентябре глава Ростуризма Зарина Догузова призвала активно продвигать Русскую Арктику, формируя образ доступного для туристов региона. Она отметила, что, вылетев из Москвы или Санкт-Петербурга, "через два часа можно оказаться совсем в другом мире".
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туристы, зарина догузова, туризм, новости - туризм, арктика, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва, санкт-петербург

Петербург может стать отправной точкой туристических маршрутов в Арктику

15:09 11.12.2020
 
© Depositphotos / toshketМорской порт Санкт-Петербурга
Морской порт Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Depositphotos / toshket
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Санкт-Петербург может стать отправной точкой туров в Арктику, сообщил вице-губернатор города Эдуард Батанов.
"У нас большой туристический потенциал и мы видим себя как отправную точку арктических маршрутов", — сказал он в ходе X международного форума "Арктика: настоящее и будущее".
Чиновник уточнил, что городские власти уже обсуждают возможность организации соответствующих туров с правительством Карелии, часть районов которой входит в арктическую зону. Кроме того, на территории Петербурга есть объекты, связанные с Арктикой, добавил вице-губернатор.
В сентябре глава Ростуризма Зарина Догузова призвала активно продвигать Русскую Арктику, формируя образ доступного для туристов региона. Она отметила, что, вылетев из Москвы или Санкт-Петербурга, "через два часа можно оказаться совсем в другом мире".
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ТуризмтуристыЗарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмАрктикаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)МоскваСанкт-Петербург
 
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