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Петербург может стать отправной точкой туристических маршрутов в Арктику

Петербург может стать отправной точкой туристических маршрутов в Арктику

Санкт-Петербург может стать отправной точкой туров в Арктику, сообщил вице-губернатор города Эдуард Батанов. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:09

2020-12-11T15:09

2020-12-11T15:09

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туризм

зарина догузова

туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Санкт-Петербург может стать отправной точкой туров в Арктику, сообщил вице-губернатор города Эдуард Батанов."У нас большой туристический потенциал и мы видим себя как отправную точку арктических маршрутов", — сказал он в ходе X международного форума "Арктика: настоящее и будущее".Чиновник уточнил, что городские власти уже обсуждают возможность организации соответствующих туров с правительством Карелии, часть районов которой входит в арктическую зону. Кроме того, на территории Петербурга есть объекты, связанные с Арктикой, добавил вице-губернатор.В сентябре глава Ростуризма Зарина Догузова призвала активно продвигать Русскую Арктику, формируя образ доступного для туристов региона. Она отметила, что, вылетев из Москвы или Санкт-Петербурга, "через два часа можно оказаться совсем в другом мире".

https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html

арктика

москва

санкт-петербург

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