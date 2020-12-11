https://ria.ru/20201211/akter-1588737368.html
Умер актер, сыгравший в "Пятом элементе"
Умер актер, сыгравший в "Пятом элементе"
Сыгравший эпизодические роли в фильмах "Пятый элемент" и "Темный рыцарь" американский актер Том Листер-младший скончался в США в возрасте 62 лет, сообщает... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:02
2020-12-11T12:02
2020-12-11T12:02
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сыгравший эпизодические роли в фильмах "Пятый элемент" и "Темный рыцарь" американский актер Том Листер-младший скончался в США в возрасте 62 лет, сообщает журнал People со ссылкой на его менеджера Синди Коуэн.По ее словам, актер умер в четверг. До этого в течение недели у него были "симптомы COVID". При этом тесты актера на коронавирус не давали положительных результатов."Он был добрым великаном, ни на кого не похожим. Человек, который 20 лет был для меня братом", - сказала Коуэн о Листере.По данным портала TMZ, в четверг друзья и коллеги Листера начали беспокоится из-за того, что он куда-то пропал и не отвечал им с вечера среды, и обратились в полицию. Когда полицейские приехали в квартиру актера в одном из районов Лос-Анджелеса, он уже был мертв. Полиция подчеркнула в своем релизе, что Листер умер естественной смертью.Актер и рестлер Томас Листер-младший родился в городе Комтон в Калифорнии в 1958 году. Снялся, в том числе, в фильме Люка Бессона "Пятый элемент" в роли президента Линдберга. Наряду с этим у него были и другие эпизодические роли, среди прочих, в фильмах "Джеки Браун", "Остин Пауэрс: Голдмембер", "Никки, дьявол-младший" и "Темный рыцарь".
https://ria.ru/20201110/belasco-1583973123.html
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люк бессон, лос-анджелес, калифорния, сша, общество