https://ria.ru/20201211/akkreditatsiya-1588793179.html

На пресс-конференцию Путина аккредитовались 774 журналиста

На пресс-конференцию Путина аккредитовались 774 журналиста

На сайте Кремля опубликован список журналистов, аккредитованных для участия в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:54

2020-12-11T15:54

2020-12-11T15:54

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На сайте Кремля опубликован список журналистов, аккредитованных для участия в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина."На официальном сайте президента России kremlin.ru (Президент.рф) опубликован список журналистов, аккредитованных для участия в ежегодной пресс-конференции Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года в 12:00 мск. Информацию о местах проведения и порядке прохода на мероприятие аккредитованные журналисты получат на указанные в заявках адреса электронной почты", - говорится в сообщении.Отмечается, что прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ и МИР, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Кроме того, сурдоперевод будет вестись в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР.Ранее сообщалось, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Планируется, что Путин выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево, представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра Международной Торговли. Добавляется, что журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них будут организованы специальные площадки, а число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.Для участия в пресс-конференции будут организованы специальные площадки: в ЦФО - в Москве и Туле, в СЗФО - в Санкт-Петербурге, в ЮФО - в Ростове-на-Дону, в СКФО - в Ставрополе, в ПФО - в Нижнем Новгороде, в УФО - в Екатеринбурге, в СФО - в Новосибирске, в ДФО - во Владивостоке.Согласно опубликованным на сайте Кремля спискам, получили право на проход в Центр Международной Торговли в Москве 237 журналистов, аккредитованы на площадке в Туле 92 журналиста, в Санкт-Петербурге - 68 журналистов, в Ростове-на-Дону - 71 журналист, в Ставрополе - 41 представитель СМИ, в Нижнем Новгороде - 83 журналиста, в Екатеринбурге - 70 журналистов, в Новосибирске - 61 журналист, во Владивостоке - 51 представитель СМИ. Итого аккредитацию на участие в ежегодной пресс-конференции Путина получили 774 журналиста.

https://ria.ru/20201209/kanaly-1588332683.html

https://ria.ru/20201211/shnurov-1588791388.html

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россия, владимир путин