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Мэр башкирского города Агидель возмутился, что жители не хотят работать
Мэр башкирского города Агидель возмутился, что жители не хотят работать
Мэр башкирского города Агидель Фанис Гильванов в соцсети возмутился, что горожане не хотят трудоустраиваться на многочисленные вакантные места, в комментариях к РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:29
2020-12-11T11:29
общество
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УФА, 11 дек – РИА Новости. Мэр башкирского города Агидель Фанис Гильванов в соцсети возмутился, что горожане не хотят трудоустраиваться на многочисленные вакантные места, в комментариях к его посту горожане посетовали на маленькие зарплаты.По данным администрации города, в Агидели проживают около 16 тысяч человек."Я ничего уже не могу понять - какая работа нужна агидельцам? Шить мы не хотим, продавцами в магазинах не хотим, поварами не хотим, медсестрами работать не хотим, врачами работать не хотим, преподавателями работать не хотим, сметчиком не хотим, архитектором не хотим, выполнять строительные работы на благоустройстве не хотим, работать водителями автобусов не хотим, электриками не хотим, мойщиками в автосервисе не хотим. Также есть вакантные места в полиции. А ведь это и есть рабочие места", - написал на своей странице в "ВКонтакте" Гильванов.По его словам, нежелание горожан работать может привести к закрытию поликлиники, школ, детсадов, отпугивает возможных инвесторов. "Лично я очень встревожен. А вы?" - обратился мэр к горожанам.В центре занятости Агидели РИА Новости сообщили, что уровень безработицы в городе составляет 8,73%. "Сегодня с учета снимаем 83 человека, они нашли работу, безработных остается 667 человек, уровень безработицы 8,73%", - сказали агентству в ведомстве.Пользователи соцсети в комментариях к посту мэра отметили, что не хотят работать за 12-15 тысяч рублей. По данным центра занятости Агидели, на 10 декабря открыты вакансии кассира с зарплатой в 13 тысяч рублей в месяц, дворника, водителя, фельдшера, повара, товароведа с зарплатой в 14 тысяч рублей, педагога-психолога, инженера - 15 тысяч рублей, завхоза - 16 тысяч рублей, нужен инструктор по физкультуре в детский сад с оплатой более 20 тысяч рублей в месяц, в больницу требуется врач-невролог с зарплатой 45 тысяч рублей, в отдел полиции - полицейский за 35 тысяч рублей.Согласно информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Башкирии, в регионе средняя заработная плата учителей составляет 32 тысячи рублей, врачей – 68 тысяч рублей, среднего медицинского персонала – порядка 35 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201209/bezrabotitsa-1588455089.html
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общество

Мэр башкирского города Агидель возмутился, что жители не хотят работать

11:29 11.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПивоваровЦентр занятости населения
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Читать ria.ru в
УФА, 11 дек – РИА Новости. Мэр башкирского города Агидель Фанис Гильванов в соцсети возмутился, что горожане не хотят трудоустраиваться на многочисленные вакантные места, в комментариях к его посту горожане посетовали на маленькие зарплаты.
По данным администрации города, в Агидели проживают около 16 тысяч человек.
"Я ничего уже не могу понять - какая работа нужна агидельцам? Шить мы не хотим, продавцами в магазинах не хотим, поварами не хотим, медсестрами работать не хотим, врачами работать не хотим, преподавателями работать не хотим, сметчиком не хотим, архитектором не хотим, выполнять строительные работы на благоустройстве не хотим, работать водителями автобусов не хотим, электриками не хотим, мойщиками в автосервисе не хотим. Также есть вакантные места в полиции. А ведь это и есть рабочие места", - написал на своей странице в "ВКонтакте" Гильванов.
По его словам, нежелание горожан работать может привести к закрытию поликлиники, школ, детсадов, отпугивает возможных инвесторов. "Лично я очень встревожен. А вы?" - обратился мэр к горожанам.
В центре занятости Агидели РИА Новости сообщили, что уровень безработицы в городе составляет 8,73%. "Сегодня с учета снимаем 83 человека, они нашли работу, безработных остается 667 человек, уровень безработицы 8,73%", - сказали агентству в ведомстве.
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Пользователи соцсети в комментариях к посту мэра отметили, что не хотят работать за 12-15 тысяч рублей. По данным центра занятости Агидели, на 10 декабря открыты вакансии кассира с зарплатой в 13 тысяч рублей в месяц, дворника, водителя, фельдшера, повара, товароведа с зарплатой в 14 тысяч рублей, педагога-психолога, инженера - 15 тысяч рублей, завхоза - 16 тысяч рублей, нужен инструктор по физкультуре в детский сад с оплатой более 20 тысяч рублей в месяц, в больницу требуется врач-невролог с зарплатой 45 тысяч рублей, в отдел полиции - полицейский за 35 тысяч рублей.
Согласно информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Башкирии, в регионе средняя заработная плата учителей составляет 32 тысячи рублей, врачей – 68 тысяч рублей, среднего медицинского персонала – порядка 35 тысяч рублей.
 
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