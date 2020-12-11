https://ria.ru/20201211/administratsiya-1588867862.html
Байден представил новых членов кабинета
Байден представил новых членов кабинета
Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден представил новых членов своей администрации, в их числе Сьюзан Райс, которая теперь будет... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T23:43
2020-12-11T23:43
2020-12-11T23:43
сьюзан райс
администрация президента сша
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден представил новых членов своей администрации, в их числе Сьюзан Райс, которая теперь будет отвечать за внутреннюю политику.Байден продолжает отбирать кадры в свою команду, он уже назвал кандидатов практически на все ключевые посты, вакантным пока остается место генпрокурора.В числе представленных в пятницу кандидатов – министр сельского хозяйства Тим Вилсак, который занимал этот пост при Обаме, Денис МакДона, который при Обаме был главой аппарата Белого дома, а теперь станет министром по делам ветеранов. Еще одно знакомое лицо – Сьюзан Райс, бывший советник по национальной безопасности Обамы и бывший постпред США при ООН. Теперь в администрации Байдена она станет президентским советником по внутренней политике."Она будет вести и координировать мою внутреннюю политику…, это большая и критически важная работа", - сказал Байден, представляя Райс. Церемония представления кандидатов транслируется в эфире местных телеканалов.Он отметил, что хотя среди его назначенцев "известные лица, некоторые из них предстанут в новой роли".В числе относительно новых лиц в команде Байдена – Марсия Фадж, конгрессвумен, которая возглавит министерство жилищного строительства и городского развития, а также Кэтрин Тай, которая станет первой американской азиатского происхождения, на месте Торгового представителя США.Представляя своих назначенцев, Байден заверил, что "они знают и умеют, как сделать так, чтобы правительство работало для людей".
https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html
https://ria.ru/20201209/pentagon-1588510135.html
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сьюзан райс, администрация президента сша, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости.
Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден
представил новых членов своей администрации, в их числе Сьюзан Райс
, которая теперь будет отвечать за внутреннюю политику.
Байден продолжает отбирать кадры в свою команду, он уже назвал кандидатов практически на все ключевые посты, вакантным пока остается место генпрокурора.
В числе представленных в пятницу кандидатов – министр сельского хозяйства Тим Вилсак, который занимал этот пост при Обаме
, Денис МакДона, который при Обаме был главой аппарата Белого дома, а теперь станет министром по делам ветеранов. Еще одно знакомое лицо – Сьюзан Райс, бывший советник по национальной безопасности Обамы и бывший постпред США при ООН
. Теперь в администрации Байдена она станет президентским советником по внутренней политике.
"Она будет вести и координировать мою внутреннюю политику…, это большая и критически важная работа", - сказал Байден, представляя Райс. Церемония представления кандидатов транслируется в эфире местных телеканалов.
Он отметил, что хотя среди его назначенцев "известные лица, некоторые из них предстанут в новой роли".
В числе относительно новых лиц в команде Байдена – Марсия Фадж, конгрессвумен, которая возглавит министерство жилищного строительства и городского развития, а также Кэтрин Тай, которая станет первой американской азиатского происхождения, на месте Торгового представителя США.
Представляя своих назначенцев, Байден заверил, что "они знают и умеют, как сделать так, чтобы правительство работало для людей".