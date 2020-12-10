https://ria.ru/20201210/zudina-1588548563.html

Марина Зудина рассказала об откровенных сценах в "Содержанках"

Марина Зудина рассказала об откровенных сценах в "Содержанках"

Актриса театра и кино Марина Зудина в интервью изданию "СтарХит" рассказала о том, как проходила работа над откровенными сценами в сериале "Содержанки", а также РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:06

2020-12-10T11:06

2020-12-10T11:06

коронавирус covid-19

театр

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шоубиз

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Актриса театра и кино Марина Зудина в интервью изданию "СтарХит" рассказала о том, как проходила работа над откровенными сценами в сериале "Содержанки", а также о том, трудно ли ей было раздеться в кадре. В многосерийной драме вдова Олега Табакова сыграла Людмилу Долгачеву, которая изменяет мужу с альфонсом Кириллом Сомовым (Александр Кузнецов). По словам Зудиной, в сериале было немного сцен интимного характера с ее участием. В первом сезоне она снималась почти всегда под одеялом, а во втором откровенных эпизодов было минимум. Актриса также рассказала, чего ей сейчас не хватает в кино и театре. Она не исключает, что, возможно, это связано с пандемией коронавируса. Все-таки многие проекты сейчас замораживают, спектакли отменяют, актеры болеют — планы постоянно меняются. "Общая ситуация на нас накладывает отпечаток, все существуют под гнетом этих внешних обстоятельств. Жду, когда это закончится. Мало вокруг радостных эмоций по объективным причинам. Все сложнее. У кого-то вообще сейчас нет работы, поэтому я радуюсь, что у меня есть съемки. Слава богу, что и в театре, даже при заполняемости зала в 25%, мы все равно играем. Не хватает радостного, легкого общения. Надо принять ситуацию, с этим можно жить", — уверена актриса.

https://ria.ru/20200131/1564062883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, театр, кино и сериалы, шоу-бизнес, коронавирус в россии, константин богомолов, олег табаков, знаменитости, звезды, марина зудина