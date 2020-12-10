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https://ria.ru/20201210/zorro-1588622471.html
В новом сериале о Зорро главную роль сыграет женщина
В новом сериале о Зорро главную роль сыграет женщина
Телекомпания NBC ведет работу над новым телесериалом о Зорро, в котором главную роль будет играть женщина, сообщает Etcanada. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:46
2020-12-10T18:46
культура
кино и сериалы
новости культуры
антонио бандерас
роберт родригес
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Телекомпания NBC ведет работу над новым телесериалом о Зорро, в котором главную роль будет играть женщина, сообщает Etcanada.В центре сюжета андеграундная художница Сола Домингес, которая борется с социальной несправедливостью, — современная версия мифического Зорро. После того, как она разоблачает несколько преступных организаций, ее жизнь оказывается под угрозой. Авторы сценария брат и сестра Роберт (режиссер "Города грехов" и "Детей шпионов") и Ребекка Родригес, они же — исполнительные продюсеры проекта. Режиссер — Ребекка ("Сквозь снег", "Роковой патруль"). Пока не известно, кто сыграет в фильме главную роль. Дата выхода также еще не объявлена. Роберт Родригес собирался снимать фильм о знаменитом мстителе еще в 1998 году, именно он пригласил на главную роль в "Маске Зорро" Антонио Бандераса, но сам в итоге покинул проект из-за разногласий со студией по поводу бюджета. Режиссером ленты стал Мартин Кэмпбелл.
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кино и сериалы, новости культуры, антонио бандерас, роберт родригес

В новом сериале о Зорро главную роль сыграет женщина

18:46 10.12.2020
 
© Amblin Entertainment (1998)Кадр из фильма "Маска Зорро"
Кадр из фильма Маска Зорро - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Amblin Entertainment (1998)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Телекомпания NBC ведет работу над новым телесериалом о Зорро, в котором главную роль будет играть женщина, сообщает Etcanada.
В центре сюжета андеграундная художница Сола Домингес, которая борется с социальной несправедливостью, — современная версия мифического Зорро. После того, как она разоблачает несколько преступных организаций, ее жизнь оказывается под угрозой.
Авторы сценария брат и сестра Роберт (режиссер "Города грехов" и "Детей шпионов") и Ребекка Родригес, они же — исполнительные продюсеры проекта. Режиссер — Ребекка ("Сквозь снег", "Роковой патруль").
Пока не известно, кто сыграет в фильме главную роль. Дата выхода также еще не объявлена.
Роберт Родригес собирался снимать фильм о знаменитом мстителе еще в 1998 году, именно он пригласил на главную роль в "Маске Зорро" Антонио Бандераса, но сам в итоге покинул проект из-за разногласий со студией по поводу бюджета. Режиссером ленты стал Мартин Кэмпбелл.
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