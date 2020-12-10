https://ria.ru/20201210/zorro-1588622471.html

В новом сериале о Зорро главную роль сыграет женщина

В новом сериале о Зорро главную роль сыграет женщина

Телекомпания NBC ведет работу над новым телесериалом о Зорро, в котором главную роль будет играть женщина, сообщает Etcanada. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:46

2020-12-10T18:46

2020-12-10T18:46

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новости культуры

антонио бандерас

роберт родригес

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Телекомпания NBC ведет работу над новым телесериалом о Зорро, в котором главную роль будет играть женщина, сообщает Etcanada.В центре сюжета андеграундная художница Сола Домингес, которая борется с социальной несправедливостью, — современная версия мифического Зорро. После того, как она разоблачает несколько преступных организаций, ее жизнь оказывается под угрозой. Авторы сценария брат и сестра Роберт (режиссер "Города грехов" и "Детей шпионов") и Ребекка Родригес, они же — исполнительные продюсеры проекта. Режиссер — Ребекка ("Сквозь снег", "Роковой патруль"). Пока не известно, кто сыграет в фильме главную роль. Дата выхода также еще не объявлена. Роберт Родригес собирался снимать фильм о знаменитом мстителе еще в 1998 году, именно он пригласил на главную роль в "Маске Зорро" Антонио Бандераса, но сам в итоге покинул проект из-за разногласий со студией по поводу бюджета. Режиссером ленты стал Мартин Кэмпбелл.

https://ria.ru/20190604/1555250792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, антонио бандерас, роберт родригес