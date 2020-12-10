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В машине якутянина нашли золото стоимостью свыше семи миллионов рублей
В машине якутянина нашли золото стоимостью свыше семи миллионов рублей
Свыше трех килограммов россыпного шлихового золота изъяли у жителя поселка Нижний Куранах Алданского района при обыске автомашины, мужчина получил условный... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T04:53
2020-12-10T05:56
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алданский район
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Свыше трех килограммов россыпного шлихового золота изъяли у жителя поселка Нижний Куранах Алданского района при обыске автомашины, мужчина получил условный срок, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Якутии.Сотрудникам УФСБ России поступила информация о том, что житель района незаконно хранит драгметалл и собирается его продать.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере."В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Алданский районный суд признал обвиняемого виновным в незаконном хранении золота и приговорил к двум годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.Драгметалл обращен в доход государства.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алданский район, якутск, происшествия

В машине якутянина нашли золото стоимостью свыше семи миллионов рублей

04:53 10.12.2020 (обновлено: 05:56 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗолотой слиток
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Свыше трех килограммов россыпного шлихового золота изъяли у жителя поселка Нижний Куранах Алданского района при обыске автомашины, мужчина получил условный срок, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Якутии.
Сотрудникам УФСБ России поступила информация о том, что житель района незаконно хранит драгметалл и собирается его продать.
"При обследовании транспортного средства марки TOYOTA Corolla обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом свыше трех килограммов. Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центрального банка Российской Федерации составила более 7 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере.
"В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Алданский районный суд признал обвиняемого виновным в незаконном хранении золота и приговорил к двум годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
Драгметалл обращен в доход государства.
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