https://ria.ru/20201210/zoloto-1588529139.html

В машине якутянина нашли золото стоимостью свыше семи миллионов рублей

В машине якутянина нашли золото стоимостью свыше семи миллионов рублей

Свыше трех килограммов россыпного шлихового золота изъяли у жителя поселка Нижний Куранах Алданского района при обыске автомашины, мужчина получил условный... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T04:53

2020-12-10T04:53

2020-12-10T05:56

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

алданский район

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Свыше трех килограммов россыпного шлихового золота изъяли у жителя поселка Нижний Куранах Алданского района при обыске автомашины, мужчина получил условный срок, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Якутии.Сотрудникам УФСБ России поступила информация о том, что житель района незаконно хранит драгметалл и собирается его продать.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере."В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Алданский районный суд признал обвиняемого виновным в незаконном хранении золота и приговорил к двум годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.Драгметалл обращен в доход государства.

https://ria.ru/20201209/klad-1588441159.html

россия

алданский район

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алданский район, якутск, происшествия