В машине якутянина нашли золото стоимостью свыше семи миллионов рублей
04:53 10.12.2020 (обновлено: 05:56 10.12.2020)
ЯКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Свыше трех килограммов россыпного шлихового золота изъяли у жителя поселка Нижний Куранах Алданского района при обыске автомашины, мужчина получил условный срок, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Якутии.
Сотрудникам УФСБ России поступила информация о том, что житель района незаконно хранит драгметалл и собирается его продать.
"При обследовании транспортного средства марки TOYOTA Corolla обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом свыше трех килограммов. Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центрального банка Российской Федерации составила более 7 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере.
"В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Алданский районный суд признал обвиняемого виновным в незаконном хранении золота и приговорил к двум годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
Драгметалл обращен в доход государства.
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