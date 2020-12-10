https://ria.ru/20201210/zhkkh-1588613875.html

Департамент ЖКХ выпустил новый ролик о вторичной переработке пластика

Департамент ЖКХ выпустил новый ролик о вторичной переработке пластика

Департамент ЖКХ выпустил новый ролик о вторичной переработке пластика, видео под названием "Вторая жизнь. История бутылки" набрало уже более полумиллиона... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:43

2020-12-10T15:43

2020-12-10T15:43

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жкх

москва

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Департамент ЖКХ выпустил новый ролик о вторичной переработке пластика, видео под названием "Вторая жизнь. История бутылки" набрало уже более полумиллиона просмотров, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.Департамент ЖКХ не в первый раз использует видеоформат для популяризации раздельного сбора отходов. Например, на сайте Чистая-Москва.рф в разделе "Видео" опубликованы мультфильмы для детей, посвященные раздельному сбору, анимационные ролики о работе программы, а также ролики с участием российских знаменитостей, которые рассказывают об ответственном подходе к утилизации отходов.Напомним, программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и возле объектов социальной инфраструктуры оборудовали более 22 тысяч контейнерных площадок. За девять месяцев 2020 года при сортировке было выделено и направлено на переработку более 600 тысяч тонн вторсырья, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20201210/moskva-1588610759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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