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Департамент ЖКХ выпустил новый ролик о вторичной переработке пластика
Департамент ЖКХ выпустил новый ролик о вторичной переработке пластика
Департамент ЖКХ выпустил новый ролик о вторичной переработке пластика, видео под названием "Вторая жизнь. История бутылки" набрало уже более полумиллиона... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:43
2020-12-10T15:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
москва
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Департамент ЖКХ выпустил новый ролик о вторичной переработке пластика, видео под названием "Вторая жизнь. История бутылки" набрало уже более полумиллиона просмотров, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.Департамент ЖКХ не в первый раз использует видеоформат для популяризации раздельного сбора отходов. Например, на сайте Чистая-Москва.рф в разделе "Видео" опубликованы мультфильмы для детей, посвященные раздельному сбору, анимационные ролики о работе программы, а также ролики с участием российских знаменитостей, которые рассказывают об ответственном подходе к утилизации отходов.Напомним, программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и возле объектов социальной инфраструктуры оборудовали более 22 тысяч контейнерных площадок. За девять месяцев 2020 года при сортировке было выделено и направлено на переработку более 600 тысяч тонн вторсырья, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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жкх, москва

Департамент ЖКХ выпустил новый ролик о вторичной переработке пластика

15:43 10.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМусор на мусоросортировочном заводе
Мусор на мусоросортировочном заводе - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Департамент ЖКХ выпустил новый ролик о вторичной переработке пластика, видео под названием "Вторая жизнь. История бутылки" набрало уже более полумиллиона просмотров, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
"Короткий видеоролик посвящен истории пластиковой бутылки из-под молока, которая получилась в результате вторичной переработки. Она больше всего боится оказаться в мусорном баке для смешанных отходов, ведь они не перерабатываются. За минуту на примере "живой" бутылочки мы рассказываем о том, как важно сортировать отходы и выбрасывать вторсырье в синий контейнер", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Департамент ЖКХ не в первый раз использует видеоформат для популяризации раздельного сбора отходов. Например, на сайте Чистая-Москва.рф в разделе "Видео" опубликованы мультфильмы для детей, посвященные раздельному сбору, анимационные ролики о работе программы, а также ролики с участием российских знаменитостей, которые рассказывают об ответственном подходе к утилизации отходов.
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Напомним, программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и возле объектов социальной инфраструктуры оборудовали более 22 тысяч контейнерных площадок. За девять месяцев 2020 года при сортировке было выделено и направлено на переработку более 600 тысяч тонн вторсырья, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХМосква
 
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