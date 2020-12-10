https://ria.ru/20201210/zhivotnye-1588581442.html
Россия и Белоруссия будут совместно исследовать COVID-19 у животных
Россия и Белоруссия будут совместно исследовать COVID-19 у животных
Россия и Белоруссия будут сотрудничать в проведении совместных исследований по выявлению у восприимчивых животных вируса, вызывающего COVID-19, говорится в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:11
2020-12-10T13:11
2020-12-10T13:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут сотрудничать в проведении совместных исследований по выявлению у восприимчивых животных вируса, вызывающего COVID-19, говорится в сообщении Россельхознадзора.Ведомство указывает, что итоги и перспективы сотрудничества двух стран обсуждались в ходе встречи руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.Исследования могут проводиться на базе подведомственного Россельхознадзору научно-исследовательского учреждения ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных", сообщается в пресс-релизе.В ходе встречи отмечалось, что на сегодня от 30 до 35% всей импортируемой Россией мясной продукции ввозится из Белоруссии, а доля отдельных видов белорусской молочной продукции в структуре российского импорта достигает 80%.Стороны запланировали разработку совместной программы по контролю и снижению применения антибактериальных средств в животноводстве, важным вопросом остается интеграция информационных систем двух стран. В частности, глава Россельхознадзора отметил необходимость применения эквивалентных подходов к прослеживаемости продукции в России и Белоруссии, которые позволят вывести торговлю между странами на принципиально новый прозрачный уровень.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201107/norki-1583525175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), белоруссия, экономика
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Россия и Белоруссия
будут сотрудничать в проведении совместных исследований по выявлению у восприимчивых животных вируса, вызывающего COVID-19, говорится в сообщении Россельхознадзора
.
Ведомство указывает, что итоги и перспективы сотрудничества двух стран обсуждались в ходе встречи руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.
"Еще одной темой диалога стало научно-техническое сотрудничество. Александр Субботин отметил важность налаживания взаимодействия в области борьбы с распространением зоонозных болезней животных. В этом ключе затронут вопрос проведения совместных исследований на наличие SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, у восприимчивых животных", - говорится в сообщении.
Исследования могут проводиться на базе подведомственного Россельхознадзору научно-исследовательского учреждения ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных", сообщается в пресс-релизе.
В ходе встречи отмечалось, что на сегодня от 30 до 35% всей импортируемой Россией мясной продукции ввозится из Белоруссии, а доля отдельных видов белорусской молочной продукции в структуре российского импорта достигает 80%.
Стороны запланировали разработку совместной программы по контролю и снижению применения антибактериальных средств в животноводстве, важным вопросом остается интеграция информационных систем двух стран. В частности, глава Россельхознадзора отметил необходимость применения эквивалентных подходов к прослеживаемости продукции в России и Белоруссии, которые позволят вывести торговлю между странами на принципиально новый прозрачный уровень.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.