https://ria.ru/20201210/zhivotnye-1588581442.html

Россия и Белоруссия будут совместно исследовать COVID-19 у животных

Россия и Белоруссия будут совместно исследовать COVID-19 у животных

Россия и Белоруссия будут сотрудничать в проведении совместных исследований по выявлению у восприимчивых животных вируса, вызывающего COVID-19, говорится в... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:11

2020-12-10T13:11

2020-12-10T13:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

белоруссия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156333/47/1563334717_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_cef24562137accd1c2d22e8f37c10c6a.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут сотрудничать в проведении совместных исследований по выявлению у восприимчивых животных вируса, вызывающего COVID-19, говорится в сообщении Россельхознадзора.Ведомство указывает, что итоги и перспективы сотрудничества двух стран обсуждались в ходе встречи руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.Исследования могут проводиться на базе подведомственного Россельхознадзору научно-исследовательского учреждения ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных", сообщается в пресс-релизе.В ходе встречи отмечалось, что на сегодня от 30 до 35% всей импортируемой Россией мясной продукции ввозится из Белоруссии, а доля отдельных видов белорусской молочной продукции в структуре российского импорта достигает 80%.Стороны запланировали разработку совместной программы по контролю и снижению применения антибактериальных средств в животноводстве, важным вопросом остается интеграция информационных систем двух стран. В частности, глава Россельхознадзора отметил необходимость применения эквивалентных подходов к прослеживаемости продукции в России и Белоруссии, которые позволят вывести торговлю между странами на принципиально новый прозрачный уровень.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201107/norki-1583525175.html

https://ria.ru/20201208/yogurt-1588240159.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), белоруссия, экономика