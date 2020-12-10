Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201210/zhivotnye-1588581442.html
Россия и Белоруссия будут совместно исследовать COVID-19 у животных
Россия и Белоруссия будут совместно исследовать COVID-19 у животных
Россия и Белоруссия будут сотрудничать в проведении совместных исследований по выявлению у восприимчивых животных вируса, вызывающего COVID-19, говорится в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:11
2020-12-10T13:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
белоруссия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156333/47/1563334717_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_cef24562137accd1c2d22e8f37c10c6a.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут сотрудничать в проведении совместных исследований по выявлению у восприимчивых животных вируса, вызывающего COVID-19, говорится в сообщении Россельхознадзора.Ведомство указывает, что итоги и перспективы сотрудничества двух стран обсуждались в ходе встречи руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.Исследования могут проводиться на базе подведомственного Россельхознадзору научно-исследовательского учреждения ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных", сообщается в пресс-релизе.В ходе встречи отмечалось, что на сегодня от 30 до 35% всей импортируемой Россией мясной продукции ввозится из Белоруссии, а доля отдельных видов белорусской молочной продукции в структуре российского импорта достигает 80%.Стороны запланировали разработку совместной программы по контролю и снижению применения антибактериальных средств в животноводстве, важным вопросом остается интеграция информационных систем двух стран. В частности, глава Россельхознадзора отметил необходимость применения эквивалентных подходов к прослеживаемости продукции в России и Белоруссии, которые позволят вывести торговлю между странами на принципиально новый прозрачный уровень.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201107/norki-1583525175.html
https://ria.ru/20201208/yogurt-1588240159.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156333/47/1563334717_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_f992c5577a77a0f626a6e2f292de1a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), белоруссия, экономика

Россия и Белоруссия будут совместно исследовать COVID-19 у животных

13:11 10.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк"Рождественский заезд - 2020" в Новосибирской области
Рождественский заезд - 2020 в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут сотрудничать в проведении совместных исследований по выявлению у восприимчивых животных вируса, вызывающего COVID-19, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Ведомство указывает, что итоги и перспективы сотрудничества двух стран обсуждались в ходе встречи руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.

"Еще одной темой диалога стало научно-техническое сотрудничество. Александр Субботин отметил важность налаживания взаимодействия в области борьбы с распространением зоонозных болезней животных. В этом ключе затронут вопрос проведения совместных исследований на наличие SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, у восприимчивых животных", - говорится в сообщении.

Исследования могут проводиться на базе подведомственного Россельхознадзору научно-исследовательского учреждения ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных", сообщается в пресс-релизе.
Норка в вольере зверохозяйства - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 15:46Распространение нового коронавируса
ВОЗ заявила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками
В ходе встречи отмечалось, что на сегодня от 30 до 35% всей импортируемой Россией мясной продукции ввозится из Белоруссии, а доля отдельных видов белорусской молочной продукции в структуре российского импорта достигает 80%.
Стороны запланировали разработку совместной программы по контролю и снижению применения антибактериальных средств в животноводстве, важным вопросом остается интеграция информационных систем двух стран. В частности, глава Россельхознадзора отметил необходимость применения эквивалентных подходов к прослеживаемости продукции в России и Белоруссии, которые позволят вывести торговлю между странами на принципиально новый прозрачный уровень.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 16:11Распространение нового коронавируса
Вакцину от COVID-19 в виде йогурта успешно испытали на животных
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)БелоруссияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:30Верховный суд объяснил, зачем нужно понятие "уголовный проступок"
17:29Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с армянским народом
17:24В Госдуме считают, что Путину зададут вопрос о дистанционном образовании
17:21Жириновский заявил, что критика дистанционки отдает Средневековьем
17:18Американская Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на подростках
17:16МИД ответил на сообщения о наличии в России микроволнового оружия
17:13МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
17:04Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению Конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
Лента новостейМолния