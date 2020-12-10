https://ria.ru/20201210/zemlya-1588558105.html

Почти 446 га изъятых в Подмосковье с/х земель выставят на торги

Почти 446 га изъятых в Подмосковье с/х земель выставят на торги

Почти 446 гектаров изъятых в Подмосковье сельхозземель выставят на торги в начале 2021 года для вовлечения в хозяйственный оборот, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:20

2020-12-10T11:20

2020-12-10T11:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Почти 446 гектаров изъятых в Подмосковье сельхозземель выставят на торги в начале 2021 года для вовлечения в хозяйственный оборот, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области."В первом квартале 2021 года на торги выставят четыре земельных участка в Можайском округе, изъятые по суду у юридического лица и двух собственников – физических лиц за неиспользование. Стартовая цена участков, назначенная судом, составит 6,4 миллиона рублей", - рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.По ее словам, это будут земельные участки плошадью 96,2 гектар в деревне Антоново и 40,6 гектар вблизи деревни Вяземское в Можайском городском округе, а также 309 га - в поселении Ядроминское городского округа Истра.

https://ria.ru/20201210/obuchenie-1588551701.html

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московская область (подмосковье)