Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201210/zemlya-1588558105.html
Почти 446 га изъятых в Подмосковье с/х земель выставят на торги
Почти 446 га изъятых в Подмосковье с/х земель выставят на торги
Почти 446 гектаров изъятых в Подмосковье сельхозземель выставят на торги в начале 2021 года для вовлечения в хозяйственный оборот, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:20
2020-12-10T11:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588235582_0:194:1858:1239_1920x0_80_0_0_bbad48bf4d9db10db28dc124e2a6b1da.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Почти 446 гектаров изъятых в Подмосковье сельхозземель выставят на торги в начале 2021 года для вовлечения в хозяйственный оборот, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области."В первом квартале 2021 года на торги выставят четыре земельных участка в Можайском округе, изъятые по суду у юридического лица и двух собственников – физических лиц за неиспользование. Стартовая цена участков, назначенная судом, составит 6,4 миллиона рублей", - рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.По ее словам, это будут земельные участки плошадью 96,2 гектар в деревне Антоново и 40,6 гектар вблизи деревни Вяземское в Можайском городском округе, а также 309 га - в поселении Ядроминское городского округа Истра.
https://ria.ru/20201210/obuchenie-1588551701.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588235582_206:0:1858:1239_1920x0_80_0_0_88563af2449a804196064b082d641cc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Почти 446 га изъятых в Подмосковье с/х земель выставят на торги

11:20 10.12.2020
 
© РИА Новости / СтрингерВспаханное поле
Вспаханное поле - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Почти 446 гектаров изъятых в Подмосковье сельхозземель выставят на торги в начале 2021 года для вовлечения в хозяйственный оборот, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
"В первом квартале 2021 года на торги выставят четыре земельных участка в Можайском округе, изъятые по суду у юридического лица и двух собственников – физических лиц за неиспользование. Стартовая цена участков, назначенная судом, составит 6,4 миллиона рублей", - рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.
Люди во время тренинга - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
11:01Новости Подмосковья
Свыше трех тысяч жителей Подмосковья прошли обучение по бизнесу
По ее словам, это будут земельные участки плошадью 96,2 гектар в деревне Антоново и 40,6 гектар вблизи деревни Вяземское в Можайском городском округе, а также 309 га - в поселении Ядроминское городского округа Истра.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:30Верховный суд объяснил, зачем нужно понятие "уголовный проступок"
17:29Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с армянским народом
17:24В Госдуме считают, что Путину зададут вопрос о дистанционном образовании
17:21Жириновский заявил, что критика дистанционки отдает Средневековьем
17:18Американская Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на подростках
17:16МИД ответил на сообщения о наличии в России микроволнового оружия
17:13МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
17:04Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению Конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
Лента новостейМолния