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Почти 446 га изъятых в Подмосковье с/х земель выставят на торги
Почти 446 га изъятых в Подмосковье с/х земель выставят на торги
Почти 446 гектаров изъятых в Подмосковье сельхозземель выставят на торги в начале 2021 года для вовлечения в хозяйственный оборот, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:20
2020-12-10T11:20
2020-12-10T11:20
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Почти 446 гектаров изъятых в Подмосковье сельхозземель выставят на торги в начале 2021 года для вовлечения в хозяйственный оборот, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области."В первом квартале 2021 года на торги выставят четыре земельных участка в Можайском округе, изъятые по суду у юридического лица и двух собственников – физических лиц за неиспользование. Стартовая цена участков, назначенная судом, составит 6,4 миллиона рублей", - рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.По ее словам, это будут земельные участки плошадью 96,2 гектар в деревне Антоново и 40,6 гектар вблизи деревни Вяземское в Можайском городском округе, а также 309 га - в поселении Ядроминское городского округа Истра.
https://ria.ru/20201210/obuchenie-1588551701.html
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