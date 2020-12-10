https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588534901.html

В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ

В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ

Около 20 школ и еще ряд соцучреждений в Иркутске пострадали от землетрясения: на стенах появились трещины, но угрозы они не представляют, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T08:15

2020-12-10T08:15

2020-12-10T08:16

кабанский район

иркутская область

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Около 20 школ и еще ряд соцучреждений в Иркутске пострадали от землетрясения: на стенах появились трещины, но угрозы они не представляют, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре Виталия Барышникова.Землетрясение произошло утром в четверг в Бурятии и Иркутской области. Его магнитуда в эпицентре – в Кабанском районе Бурятии - составляла 5,5, интенсивность – 7,6 балла. В Иркутске интенсивность толчка составляла 5 баллов. В городе обследуют социальные объекты и жилые дома."В 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы", - сказал Барышников.Кроме этого, в здании культурно-досугового центра "Россия" в актовом зале частично поврежден подвесной потолок. На время обследования и ремонта принято решение о его закрытии. В ряде спортучреждений также осыпалась штукатурка, есть трещины.Спецслужбы проверили мостовые сооружения, путепроводы, котельные. Повреждений не выявлено.В областном центре действует режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20201210/aftershok-1588533323.html

https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588528076.html

кабанский район

иркутская область

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабанский район, иркутская область, иркутск, происшествия