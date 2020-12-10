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В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
Около 20 школ и еще ряд соцучреждений в Иркутске пострадали от землетрясения: на стенах появились трещины, но угрозы они не представляют, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T08:15
2020-12-10T08:16
кабанский район
иркутская область
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Около 20 школ и еще ряд соцучреждений в Иркутске пострадали от землетрясения: на стенах появились трещины, но угрозы они не представляют, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре Виталия Барышникова.Землетрясение произошло утром в четверг в Бурятии и Иркутской области. Его магнитуда в эпицентре – в Кабанском районе Бурятии - составляла 5,5, интенсивность – 7,6 балла. В Иркутске интенсивность толчка составляла 5 баллов. В городе обследуют социальные объекты и жилые дома."В 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы", - сказал Барышников.Кроме этого, в здании культурно-досугового центра "Россия" в актовом зале частично поврежден подвесной потолок. На время обследования и ремонта принято решение о его закрытии. В ряде спортучреждений также осыпалась штукатурка, есть трещины.Спецслужбы проверили мостовые сооружения, путепроводы, котельные. Повреждений не выявлено.В областном центре действует режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20201210/aftershok-1588533323.html
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кабанский район, иркутская область, иркутск, происшествия

В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ

08:15 10.12.2020 (обновлено: 08:16 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на жилую застройку на правом берегу реки Ангара в городе Иркутск
Вид на жилую застройку на правом берегу реки Ангара в городе Иркутск - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ИРКУТСК, 10 дек – РИА Новости. Около 20 школ и еще ряд соцучреждений в Иркутске пострадали от землетрясения: на стенах появились трещины, но угрозы они не представляют, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре Виталия Барышникова.
Землетрясение произошло утром в четверг в Бурятии и Иркутской области. Его магнитуда в эпицентре – в Кабанском районе Бурятии - составляла 5,5, интенсивность – 7,6 балла. В Иркутске интенсивность толчка составляла 5 баллов. В городе обследуют социальные объекты и жилые дома.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
07:48
В эпицентре землетрясения в Бурятии зафиксировали крупный афтершок
"В 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы", - сказал Барышников.
Кроме этого, в здании культурно-досугового центра "Россия" в актовом зале частично поврежден подвесной потолок. На время обследования и ремонта принято решение о его закрытии. В ряде спортучреждений также осыпалась штукатурка, есть трещины.
Спецслужбы проверили мостовые сооружения, путепроводы, котельные. Повреждений не выявлено.
В областном центре действует режим повышенной готовности.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
03:35
Магнитуда землетрясения в Бурятии составила 7,6
 
Кабанский районИркутская областьИркутскПроисшествия
 
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