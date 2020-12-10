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В главке МЧС уточнили магнитуду землетрясения в Бурятии
В главке МЧС уточнили магнитуду землетрясения в Бурятии
Магнитуда землетрясения в Бурятии, по уточненной информации спасателей, составила 5,5, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T04:11
2020-12-10T04:11
2020-12-10T07:21
землетрясение на байкале
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тарбагатайский район
иркутск
улан-удэ
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 10 дек - РИА Новости. Магнитуда землетрясения в Бурятии, по уточненной информации спасателей, составила 5,5, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Землетрясение произошло в четверг. Толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и Улан-Удэ. Сейчас силами 75 групп проводится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики. Ранее МЧС сообщало, что магнитуда была равна 7,6.Режим повышенной готовности после землетрясения введен в Иркутске. Дежурные службы Иркутска начали сбор информации о последствиях. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.
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землетрясение на байкале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тарбагатайский район, иркутск, улан-удэ, красноярск, происшествия