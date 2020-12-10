https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588528849.html

В главке МЧС уточнили магнитуду землетрясения в Бурятии

В главке МЧС уточнили магнитуду землетрясения в Бурятии

Магнитуда землетрясения в Бурятии, по уточненной информации спасателей, составила 5,5, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T04:11

2020-12-10T04:11

2020-12-10T07:21

землетрясение на байкале

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тарбагатайский район

иркутск

улан-удэ

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 дек - РИА Новости. Магнитуда землетрясения в Бурятии, по уточненной информации спасателей, составила 5,5, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Землетрясение произошло в четверг. Толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и Улан-Удэ. Сейчас силами 75 групп проводится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики. Ранее МЧС сообщало, что магнитуда была равна 7,6.Режим повышенной готовности после землетрясения введен в Иркутске. Дежурные службы Иркутска начали сбор информации о последствиях. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588527590.html

тарбагатайский район

иркутск

улан-удэ

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на байкале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тарбагатайский район, иркутск, улан-удэ, красноярск, происшествия