https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588528076.html
Магнитуда землетрясения в Бурятии составила 7,6
Магнитуда землетрясения в Бурятии составила 7,6
Магнитуда землетрясения в Бурятии, произошедшего в четверг утром, составила 7,6 , сообщается на сайте республиканского МЧС. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T03:35
2020-12-10T03:35
2020-12-10T07:22
землетрясение на байкале
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тарбагатайский район
иркутск
улан-удэ
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 10 дек - РИА Новости. Магнитуда землетрясения в Бурятии, произошедшего в четверг утром, составила 7,6 , сообщается на сайте республиканского МЧС.Ранее сообщалось, что толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и Улан-Удэ. Сейчас силами 75 групп производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики. Информации о пострадавших и разрушениях нет.Режим повышенной готовности после землетрясения введен в Иркутске. Дежурные службы Иркутска начали сбор информации о последствиях. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20201205/zemletryasenie-1587822452.html
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землетрясение на байкале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тарбагатайский район, иркутск, улан-удэ, красноярск, происшествия