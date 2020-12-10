https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588525833.html
На Байкале произошло сильное землетрясение
На Байкале произошло сильное землетрясение
В Приангарье и Бурятии произошло мощное землетрясение, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T02:04
2020-12-10T02:04
2020-12-10T07:44
землетрясение на байкале
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабанский район
иркутская область
иркутск
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ИРКУТСК, 10 дек — РИА Новости. В Приангарье и Бурятии произошло мощное землетрясение, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.Позднее в ГУ МЧС по Бурятии уточнили информацию об интенсивности толчков в регионе.Как отметили в МЧС России, эпицентр находился в дельте озера Байкал в 16 километрах северо-западнее от Дубинино.В Иркутске ввели режим повышенной готовности. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Коммунальная инфраструктура и стратегические объекты на территории города продолжают работу в штатном режиме.Спасатели в обоих регионах обследуют объекты жизнеобеспечения населения и энергетики.
https://ria.ru/20201205/zemletryasenie-1587822452.html
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землетрясение на байкале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабанский район, иркутская область, иркутск, землетрясение, происшествия