https://ria.ru/20201210/zemletryasenie-1588525833.html

На Байкале произошло сильное землетрясение

На Байкале произошло сильное землетрясение

В Приангарье и Бурятии произошло мощное землетрясение, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T02:04

2020-12-10T02:04

2020-12-10T07:44

землетрясение на байкале

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабанский район

иркутская область

иркутск

землетрясение

происшествия

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ИРКУТСК, 10 дек — РИА Новости. В Приангарье и Бурятии произошло мощное землетрясение, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.Позднее в ГУ МЧС по Бурятии уточнили информацию об интенсивности толчков в регионе.Как отметили в МЧС России, эпицентр находился в дельте озера Байкал в 16 километрах северо-западнее от Дубинино.В Иркутске ввели режим повышенной готовности. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Коммунальная инфраструктура и стратегические объекты на территории города продолжают работу в штатном режиме.Спасатели в обоих регионах обследуют объекты жизнеобеспечения населения и энергетики.

https://ria.ru/20201205/zemletryasenie-1587822452.html

кабанский район

иркутская область

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на байкале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабанский район, иркутская область, иркутск, землетрясение, происшествия