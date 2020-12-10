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Собянин анонсировал открытие завода по производству вакцин от COVID-19
Собянин анонсировал открытие завода по производству вакцин от COVID-19
В январе в Москве должен открыться новый завод по производству вакцин от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:12
2020-12-10T18:12
2020-12-10T18:20
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
сергей собянин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В январе в Москве должен открыться новый завод по производству вакцин от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Могу сказать, что, помимо "Биннофарма", который находится в Зеленограде, мы строим на базе технополиса "Москва" еще один большой завод по производству вакцины, который войдет в строй, уже в январе месяце будет выпускать большие партии вакцины", - заявил он в эфире канала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201126/vaktsiny-1586519851.html
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