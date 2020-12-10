https://ria.ru/20201210/zavod-1588648289.html

Собянин анонсировал открытие завода по производству вакцин от COVID-19

Собянин анонсировал открытие завода по производству вакцин от COVID-19

В январе в Москве должен открыться новый завод по производству вакцин от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:12

2020-12-10T18:12

2020-12-10T18:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В январе в Москве должен открыться новый завод по производству вакцин от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Могу сказать, что, помимо "Биннофарма", который находится в Зеленограде, мы строим на базе технополиса "Москва" еще один большой завод по производству вакцины, который войдет в строй, уже в январе месяце будет выпускать большие партии вакцины", - заявил он в эфире канала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/vaktsiny-1586519851.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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