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Песков прокомментировал запрет на ввоз овощей из Азербайджана и Армении
Песков прокомментировал запрет на ввоз овощей из Азербайджана и Армении
Кремль не отвечает за решение вопроса о запрете на ввоз овощей и фруктов из Азербайджана и Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:08
2020-12-10T13:08
2020-12-10T14:48
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
дмитрий песков
азербайджан
армения
экономика
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Кремль не отвечает за решение вопроса о запрете на ввоз овощей и фруктов из Азербайджана и Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.С 10 декабря Россельхознадзор запрещает ввозить в страну азербайджанские томаты и яблоки, объяснив это наличием вредителей в продукции — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Кроме того, с 14 декабря прекратят поставки в Россию томатов и перцев из Армавирской области Армении — это сделано после того, как в овощах нашли вирус мозаики пепино.По словам Пескова, такие вопросы должен решать Россельхознадзор."Естественно, это все делается во взаимодействии с кабинетом министров, и есть четкие критерии, по которым принимаются эти решения. Вы знаете, что эти решения связаны с вирусами, и в условиях пандемии, конечно, на это обращается особое внимание", — сказал он.Пресс-секретарь добавил, что у профильного ведомства нет обязанности согласовывать свои действия с Кремлем.
https://radiosputnik.ria.ru/20201209/tomaty-1588427293.html
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здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), дмитрий песков, азербайджан, армения, экономика