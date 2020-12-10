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Следователи не должны вмешиваться в лечение заключенных, заявил Путин
Следователи не должны вмешиваться в лечение заключенных, заявил Путин
Вмешательства следователей в лечение заключенных быть не должно, его ход должны определять только медики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:44
2020-12-10T14:44
2020-12-10T15:04
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вмешательства следователей в лечение заключенных быть не должно, его ход должны определять только медики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека."Вмешательство следователей в лечение заключенных - полностью согласен, никакого вмешательства быть не должно. Это должны определять специалисты - медики, врачи. Я помню, в "Крестах" был, посмотрел - там зубы драли без анестезии. Но слава Богу, по-моему, ситуация там поменялась. Но здесь конечно - только медики должны определять, где человека лечить, даже если он находится в местах лишения свободы", - сказал Путин.
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владимир путин, общество
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Вмешательства следователей в лечение заключенных быть не должно, его ход должны определять только медики, заявил президент РФ Владимир Путин
в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Вмешательство следователей в лечение заключенных - полностью согласен, никакого вмешательства быть не должно. Это должны определять специалисты - медики, врачи. Я помню, в "Крестах" был, посмотрел - там зубы драли без анестезии. Но слава Богу, по-моему, ситуация там поменялась. Но здесь конечно - только медики должны определять, где человека лечить, даже если он находится в местах лишения свободы", - сказал Путин.