https://ria.ru/20201210/yarovaya-1588579131.html

Яровая разработала законопроект о тепловых системах в школах и детсадах

Яровая разработала законопроект о тепловых системах в школах и детсадах

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект, предусматривающий установку тепловых пунктов с системой автоматического погодного регулирования... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:03

2020-12-10T13:03

2020-12-10T13:03

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект, предусматривающий установку тепловых пунктов с системой автоматического погодного регулирования отопления при строительстве школ и детских садов, сообщила пресс-служба парламентария."Практика показала, что установка таких тепловых пунктов является одной из наиболее эффективных технологий, имеющих важное социальное значение и позволяющей сберечь здоровье детей и педагогов и повысить уровень комфорта их пребывания в образовательных организациях, поэтому очень важно принять системные решения по новым объектам и обеспечить поэтапно, начиная со сложных климатических зон программу сбережения здоровья детей", - приводятся в сообщении слова Яровой.Вице-спикер ГД сообщила, что подготовила законопроект, предусматривающий установку таких систем отопления при строительстве школ и детских садов, который уже поддержан Минпросвещения и Минвостокразвития. Также Яровая обратилась в правительство с просьбой рассмотреть возможность внесения дополнения в ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", предусматривающего требование по установке индивидуальных тепловых пунктов с системой автоматического погодного регулирования при строительстве школ и детских садов.Кроме того, сообщается, что Яровая предложила кабмину реализовать пилотный проект по установке таких систем в общеобразовательных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, других местностях с неблагоприятными климатическими условиями."Принятие предлагаемых мер согласуется с перечнем поручений президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 10 сентября 2018 г., согласно которому необходимо рассмотреть вопрос о создании дополнительных условий по обеспечению в межотопительный период комфортного температурного режима в образовательных организациях, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - сказала Яровая.

https://ria.ru/20201112/ucheba-1584371998.html

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россия, дальний восток, госдума рф, ирина яровая, общество