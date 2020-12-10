Яровая разработала законопроект о тепловых системах в школах и детсадах
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект, предусматривающий установку тепловых пунктов с системой автоматического погодного регулирования отопления при строительстве школ и детских садов, сообщила пресс-служба парламентария.
"Практика показала, что установка таких тепловых пунктов является одной из наиболее эффективных технологий, имеющих важное социальное значение и позволяющей сберечь здоровье детей и педагогов и повысить уровень комфорта их пребывания в образовательных организациях, поэтому очень важно принять системные решения по новым объектам и обеспечить поэтапно, начиная со сложных климатических зон программу сбережения здоровья детей", - приводятся в сообщении слова Яровой.
Вице-спикер ГД сообщила, что подготовила законопроект, предусматривающий установку таких систем отопления при строительстве школ и детских садов, который уже поддержан Минпросвещения и Минвостокразвития. Также Яровая обратилась в правительство с просьбой рассмотреть возможность внесения дополнения в ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", предусматривающего требование по установке индивидуальных тепловых пунктов с системой автоматического погодного регулирования при строительстве школ и детских садов.
Кроме того, сообщается, что Яровая предложила кабмину реализовать пилотный проект по установке таких систем в общеобразовательных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, других местностях с неблагоприятными климатическими условиями.
"Принятие предлагаемых мер согласуется с перечнем поручений президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 10 сентября 2018 г., согласно которому необходимо рассмотреть вопрос о создании дополнительных условий по обеспечению в межотопительный период комфортного температурного режима в образовательных организациях, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - сказала Яровая.