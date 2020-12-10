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Яровая разработала законопроект о тепловых системах в школах и детсадах
Яровая разработала законопроект о тепловых системах в школах и детсадах
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект, предусматривающий установку тепловых пунктов с системой автоматического погодного регулирования... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:03
2020-12-10T13:03
россия
дальний восток
госдума рф
ирина яровая
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект, предусматривающий установку тепловых пунктов с системой автоматического погодного регулирования отопления при строительстве школ и детских садов, сообщила пресс-служба парламентария."Практика показала, что установка таких тепловых пунктов является одной из наиболее эффективных технологий, имеющих важное социальное значение и позволяющей сберечь здоровье детей и педагогов и повысить уровень комфорта их пребывания в образовательных организациях, поэтому очень важно принять системные решения по новым объектам и обеспечить поэтапно, начиная со сложных климатических зон программу сбережения здоровья детей", - приводятся в сообщении слова Яровой.Вице-спикер ГД сообщила, что подготовила законопроект, предусматривающий установку таких систем отопления при строительстве школ и детских садов, который уже поддержан Минпросвещения и Минвостокразвития. Также Яровая обратилась в правительство с просьбой рассмотреть возможность внесения дополнения в ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", предусматривающего требование по установке индивидуальных тепловых пунктов с системой автоматического погодного регулирования при строительстве школ и детских садов.Кроме того, сообщается, что Яровая предложила кабмину реализовать пилотный проект по установке таких систем в общеобразовательных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, других местностях с неблагоприятными климатическими условиями."Принятие предлагаемых мер согласуется с перечнем поручений президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 10 сентября 2018 г., согласно которому необходимо рассмотреть вопрос о создании дополнительных условий по обеспечению в межотопительный период комфортного температурного режима в образовательных организациях, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - сказала Яровая.
https://ria.ru/20201112/ucheba-1584371998.html
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россия, дальний восток, госдума рф, ирина яровая, общество

Яровая разработала законопроект о тепловых системах в школах и детсадах

13:03 10.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект, предусматривающий установку тепловых пунктов с системой автоматического погодного регулирования отопления при строительстве школ и детских садов, сообщила пресс-служба парламентария.
"Практика показала, что установка таких тепловых пунктов является одной из наиболее эффективных технологий, имеющих важное социальное значение и позволяющей сберечь здоровье детей и педагогов и повысить уровень комфорта их пребывания в образовательных организациях, поэтому очень важно принять системные решения по новым объектам и обеспечить поэтапно, начиная со сложных климатических зон программу сбережения здоровья детей", - приводятся в сообщении слова Яровой.
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Вице-спикер ГД сообщила, что подготовила законопроект, предусматривающий установку таких систем отопления при строительстве школ и детских садов, который уже поддержан Минпросвещения и Минвостокразвития. Также Яровая обратилась в правительство с просьбой рассмотреть возможность внесения дополнения в ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", предусматривающего требование по установке индивидуальных тепловых пунктов с системой автоматического погодного регулирования при строительстве школ и детских садов.
Кроме того, сообщается, что Яровая предложила кабмину реализовать пилотный проект по установке таких систем в общеобразовательных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, других местностях с неблагоприятными климатическими условиями.
"Принятие предлагаемых мер согласуется с перечнем поручений президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 10 сентября 2018 г., согласно которому необходимо рассмотреть вопрос о создании дополнительных условий по обеспечению в межотопительный период комфортного температурного режима в образовательных организациях, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - сказала Яровая.
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