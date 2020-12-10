https://ria.ru/20201210/yanukovich-1588526307.html

Суд в Киеве назначил Януковичу госадвоката из-за неявки его защиты

Суд в Киеве назначил Януковичу госадвоката из-за неявки его защиты

Печерский районный суд Киева в четверг назначил экс-президенту Украины Виктору Януковичу бесплатного государственного адвоката и объявил перерыв в рассмотрении... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T02:22

2020-12-10T02:22

2020-12-10T02:39

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КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Печерский районный суд Киева в четверг назначил экс-президенту Украины Виктору Януковичу бесплатного государственного адвоката и объявил перерыв в рассмотрении ходатайства о повторном заочном избрании меры пресечения в виде ареста по делу "евромайдана" до 13.00 мск.Печерский районный суд в среду приступил к рассмотрению ходатайства о повторном заочном аресте Януковича по делу "евромайдана". В ходе заседания суд отказал экс-президенту в участии в рассмотрении по видеосвязи, а также отказал его адвокатам в удовлетворении ходатайства о допросе ряда свидетелей как в преждевременном."Следственный судья постановил поручить региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве назначить подозреваемому Януковичу адвоката для осуществления защиты … при рассмотрении ходатайства … об избрании меры пресечения подозреваемому Януковичу и обеспечить его прибытие в Печерский районный суд Киева на 12.00 (13.00 мск – ред.) 10 декабря. В суде объявляется перерыв для исполнения решения суда", - зачитал решение следственный судья Вячеслав Пидпалый. Трансляция велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".Ранее в заседании был объявлен трехчасовой перерыв для того, чтобы защита экс-президента могла ознакомиться с дополнительными материалами, которые суду предоставила прокуратура. После перерыва адвокаты на заседание не пришли, присутствовали только прокуроры.В связи с этим суд поставил на обсуждение вопрос о необходимости назначить Януковичу бесплатного государственного адвоката, сторона обвинения не возражала, но прокуроры указали на то, что новому адвокату понадобится время на ознакомление с делом.Киевский апелляционный суд ранее отменил заочный арест Януковича по делу "евромайдана" и назначил новое рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста в суде первой инстанции. Экс-президент попросил суд обеспечить его участие в заседании. Адвокаты Януковича также ходатайствовали о допросе рада свидетелей на заседании и обеспечения участия в нем потерпевших.Печерский районный суд Киева в мае заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана" на два месяца - до 10 июля. Его подозревают в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году. Защита экс-президента подала апелляцию на это решение, требуя отменить заочный арест.Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (площадь Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБ Александр Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБ Владимира Тоцкого по делу о событиях на площади Независимости в 2014 году.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

https://ria.ru/20201208/yanukovich-1588229708.html

https://ria.ru/20201107/nalogi-1583446383.html

киев

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александр якименко, юрий луценко, виктор янукович, киев, украина, в мире