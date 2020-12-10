https://ria.ru/20201210/vzryv-1588622223.html

Врио премьера Ливана вызвали на допрос по делу о взрыве в Бейруте

Врио премьера Ливана вызвали на допрос по делу о взрыве в Бейруте

Прокуратура вызвала на допрос временно исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Хассана Дияба и трех бывших министров в рамках расследования дела по... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:24

2020-12-10T16:24

2020-12-10T16:24

взрыв в бейруте

бейрут

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 10 дек - РИА Новости. Прокуратура вызвала на допрос временно исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Хассана Дияба и трех бывших министров в рамках расследования дела по взрыву в порту Бейрута 4 августа, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Прокурор вызвал исполняющего обязанности премьер-министра и трех бывших министров в рамках расследования дела по взрыву в порту Бейрута", - рассказал собеседник агентства.По словам источника, Дияб и экс-министр вызваны на допрос на основании иска с обвинениями в халатности, ставшей причиной гибели сотен людей."Иск был направлен после того, как появилась информация о получении ими (премьером и министрами) предупреждений об опасности хранения нитрата аммония в порту, на основании которых не было предпринято с их стороны никаких мер", - добавил источник.Мощный взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа, погибли более 190 человек. Пострадали более 6 тысяч граждан. Восстановление пострадавших кварталов ливанской столицы продолжается.

https://ria.ru/20201009/beyrut-1579122653.html

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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире