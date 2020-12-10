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Вышинский рассказал о встрече Путина с СПЧ
Вышинский рассказал о встрече Путина с СПЧ
Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский рассказал, что глава государства Владимир Путин на встрече с Советом поддержал... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T20:38
2020-12-10T20:38
россия
кирилл вышинский
youtube
совет по правам человека при президенте рф (спч)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский рассказал, что глава государства Владимир Путин на встрече с Советом поддержал создание собственных цифровых платформ из-за ситуации с цензурой в YouTube и пообещал, что государство будет работать над дополнительными вложениями и подходами, которые могут для этого потребоваться."Я говорил о двух темах, которые мне близки и важны - это права соотечественников за рубежом и ситуация в цифровом пространстве с цензурой, речь шла о YouTube. Президент согласился, что необходимо укреплять правовое поле по двум этим темам, то есть его совершенствовать. Понятно, что в истории, например, с YouTube радикально сможет поменять ситуацию появление только собственных цифровых платформ, которые сейчас работают. Президент зафиксировал точно и понятно, что, видимо, это потребует дополнительных вложений, подходов, но государство над этим будет работать", - сообщил РИА Новости Вышинский.Также, по его словам, говоря на тему соотечественников за рубежом, президент подчеркнул, что надо посмотреть, что можно изменить в правовом поле для того, чтобы попробовать повлиять на сложившуюся ситуацию, когда их дискриминация за пределами России часто носит системный характер и становится обыденностью.
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россия, кирилл вышинский, youtube, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, общество

Вышинский рассказал о встрече Путина с СПЧ

20:38 10.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время интервью в студии радио Sputnik
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время интервью в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский рассказал, что глава государства Владимир Путин на встрече с Советом поддержал создание собственных цифровых платформ из-за ситуации с цензурой в YouTube и пообещал, что государство будет работать над дополнительными вложениями и подходами, которые могут для этого потребоваться.
"Я говорил о двух темах, которые мне близки и важны - это права соотечественников за рубежом и ситуация в цифровом пространстве с цензурой, речь шла о YouTube. Президент согласился, что необходимо укреплять правовое поле по двум этим темам, то есть его совершенствовать. Понятно, что в истории, например, с YouTube радикально сможет поменять ситуацию появление только собственных цифровых платформ, которые сейчас работают. Президент зафиксировал точно и понятно, что, видимо, это потребует дополнительных вложений, подходов, но государство над этим будет работать", - сообщил РИА Новости Вышинский.
Также, по его словам, говоря на тему соотечественников за рубежом, президент подчеркнул, что надо посмотреть, что можно изменить в правовом поле для того, чтобы попробовать повлиять на сложившуюся ситуацию, когда их дискриминация за пределами России часто носит системный характер и становится обыденностью.
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РоссияКирилл ВышинскийYouTubeСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Владимир ПутинОбщество
 
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