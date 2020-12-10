https://ria.ru/20201210/vyshinskiy-1588677121.html

Вышинский рассказал о встрече Путина с СПЧ

Вышинский рассказал о встрече Путина с СПЧ

Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский рассказал, что глава государства Владимир Путин на встрече с Советом поддержал... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T20:38

2020-12-10T20:38

2020-12-10T20:38

россия

кирилл вышинский

youtube

совет по правам человека при президенте рф (спч)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский рассказал, что глава государства Владимир Путин на встрече с Советом поддержал создание собственных цифровых платформ из-за ситуации с цензурой в YouTube и пообещал, что государство будет работать над дополнительными вложениями и подходами, которые могут для этого потребоваться."Я говорил о двух темах, которые мне близки и важны - это права соотечественников за рубежом и ситуация в цифровом пространстве с цензурой, речь шла о YouTube. Президент согласился, что необходимо укреплять правовое поле по двум этим темам, то есть его совершенствовать. Понятно, что в истории, например, с YouTube радикально сможет поменять ситуацию появление только собственных цифровых платформ, которые сейчас работают. Президент зафиксировал точно и понятно, что, видимо, это потребует дополнительных вложений, подходов, но государство над этим будет работать", - сообщил РИА Новости Вышинский.Также, по его словам, говоря на тему соотечественников за рубежом, президент подчеркнул, что надо посмотреть, что можно изменить в правовом поле для того, чтобы попробовать повлиять на сложившуюся ситуацию, когда их дискриминация за пределами России часто носит системный характер и становится обыденностью.

https://ria.ru/20201210/zhurnalisty-1588613130.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кирилл вышинский, youtube, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, общество