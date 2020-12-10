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В Кировской области 31 декабря объявили выходным днем

В Кировской области 31 декабря объявили выходным днем

Последний день 2020 года в Кировской области станет выходным, заявил глава региона Игорь Васильев. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:16

2020-12-10T15:16

2020-12-10T16:38

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кировская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек – РИА Новости. Последний день 2020 года в Кировской области станет выходным, заявил глава региона Игорь Васильев.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Порядка 20 регионов уже объявили 31 декабря нерабочим."Мы уже не в первый раз переносим рабочий день с 31 декабря на одну из суббот, чтобы последний день в году был выходным. В этом году мы такое решение также обязательно примем. Указ об этом будет опубликован в ближайшее время", - цитирует пресс-служба главы региона слова Васильева.При этом Васильев напомнил, что постановление правительства и указ губернатора распространяются только на государственных и муниципальных служащих. "А как будут поступать другие предприятия, зависит от решения их руководства", — добавил глава Кировской области.Рабочий день 31 декабря будет перенесен на субботу 26 декабря.

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новый год, кировская область, общество