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Главой администрации поселения в Омской области избрали женщину-сторожа
Главой администрации поселения в Омской области избрали женщину-сторожа
Конкурсная комиссия посёлка Новоомского в Омском районе выбрала главой администрации сторожа, сообщил на своей странице в соцсети "Одноклассники" депутат... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T20:18
2020-12-10T20:18
омская область
омский район
омск
политика
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ОМСК, 10 дек - РИА Новости. Конкурсная комиссия посёлка Новоомского в Омском районе выбрала главой администрации сторожа, сообщил на своей странице в соцсети "Одноклассники" депутат Новоомского сельского поселения Александр Дождиков.О прошедших выборах с непредсказуемым финалом сообщили в четверг 10 декабря СМИ региона. Поводом для сообщений стали выборы главы администрации Новоомского поселения в Омском районе Омской области, которые прошли ещё 8 декабря. Главу выбирала конкурсная комиссия."Результат просто ошеломляющий! Комиссия сделала очень и очень странный выбор из трёх кандидатов - действующего главы, директора хозуправления и сторожа, она выбрала кого? Правильно, объективная оценка показала, что самые достойные кандидаты - действующий глава и ... сторож (!). Видимо район решил пропиариться и прогреметь на всю страну очередным выбранным техническим кандидатом", - написал на своей странице в "Одноклассниках" депутат Новоомского сельского поселения Александр Дождиков.Его запись была размещена в этой же соцсети на странице посёлка "Новоомский сегодня", на которую подписаны более тысячи пользователей. Он добавил, что главой стала Надежда Чекмарёва. По данным местных СМИ, она работает сторожем в школе."То есть сторож по своим профессиональным и личностным качествам вполне вписывается (на роль главы администрации), а директор хозуправления - нет", - возмущается в соцсети депутат совета Новоомского поселения.По данным сайта поселения, главой администрации посёлка Новоомский несколько сроков с 2002 года был 62-летний атаман Сибирского войскового казачьего общества Артур Лён. Новоомское сельское поселение образовано в 2006 году, в его состав входят четыре населенных пункта - деревни Калачево, Путинцево, станция Фадино, поселок Новоомский. Расстояние от Омска до посёлка шесть километров. Во всех четырёх населённых пунктах, образующих Новоомское сельское поселение, живут около шести тысяч жителей.
https://ria.ru/20201106/putin-1583397824.html
https://ria.ru/20201126/uborschitsa-1586408737.html
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омская область, омский район, омск, политика

Главой администрации поселения в Омской области избрали женщину-сторожа

20:18 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТрубы промышленных предприятий
Трубы промышленных предприятий - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 10 дек - РИА Новости. Конкурсная комиссия посёлка Новоомского в Омском районе выбрала главой администрации сторожа, сообщил на своей странице в соцсети "Одноклассники" депутат Новоомского сельского поселения Александр Дождиков.
О прошедших выборах с непредсказуемым финалом сообщили в четверг 10 декабря СМИ региона. Поводом для сообщений стали выборы главы администрации Новоомского поселения в Омском районе Омской области, которые прошли ещё 8 декабря. Главу выбирала конкурсная комиссия.
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"Результат просто ошеломляющий! Комиссия сделала очень и очень странный выбор из трёх кандидатов - действующего главы, директора хозуправления и сторожа, она выбрала кого? Правильно, объективная оценка показала, что самые достойные кандидаты - действующий глава и ... сторож (!). Видимо район решил пропиариться и прогреметь на всю страну очередным выбранным техническим кандидатом", - написал на своей странице в "Одноклассниках" депутат Новоомского сельского поселения Александр Дождиков.
Его запись была размещена в этой же соцсети на странице посёлка "Новоомский сегодня", на которую подписаны более тысячи пользователей. Он добавил, что главой стала Надежда Чекмарёва. По данным местных СМИ, она работает сторожем в школе.
"То есть сторож по своим профессиональным и личностным качествам вполне вписывается (на роль главы администрации), а директор хозуправления - нет", - возмущается в соцсети депутат совета Новоомского поселения.
По данным сайта поселения, главой администрации посёлка Новоомский несколько сроков с 2002 года был 62-летний атаман Сибирского войскового казачьего общества Артур Лён. Новоомское сельское поселение образовано в 2006 году, в его состав входят четыре населенных пункта - деревни Калачево, Путинцево, станция Фадино, поселок Новоомский. Расстояние от Омска до посёлка шесть километров. Во всех четырёх населённых пунктах, образующих Новоомское сельское поселение, живут около шести тысяч жителей.
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