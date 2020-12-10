Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
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КИШИНЕВ, 10 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в четверг поздравил Майю Санду с тем, что Конституционный суд страны утвердил ее победу на выборах главы государства.
Санду победила на выборах президента Молдавии во втором туре с 57,75% голосов, опередив Додона (42,25%). КС в четверг утвердил результаты выборов и мандат Санду в качестве главы государства. Инаугурация президента Молдавии пройдет 24 декабря.
"Поздравляю избранного президента Майю Санду с утверждением Конституционным судом ее мандата. Желаю ей успехов и как можно больше достижений в интересах граждан, в интересах Молдавии", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что граждане поручили Санду решить те проблемы, которые она обозначила приоритетными в своей избирательной программе. Кроме того, ей предстоит взять на себя ответственность за управление страной в условиях пандемического кризиса до проведения досрочных выборов.
"Соцпартия и я поддержим принятие избранным президентом и ее партией ответственности за управление страной в соответствии с политическими обязательствами, взятыми на себя госпожой Майей Санду", - подчеркнул Додон.
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