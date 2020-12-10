https://ria.ru/20201210/vybory-1588530209.html

Социалисты получили 91 процент мест на выборах в парламент Венесуэлы

Социалисты получили 91 процент мест на выборах в парламент Венесуэлы

Национальный избирательный совет Венесуэлы опубликовал данные о распределении мест в однопалатном парламенте по итогам выборов, согласно которым... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T06:01

2020-12-10T06:01

2020-12-10T06:30

хуан гуаидо

николас мадуро

китай

венесуэла

турция

сша

в мире

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МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. Национальный избирательный совет Венесуэлы опубликовал данные о распределении мест в однопалатном парламенте по итогам выборов, согласно которым социалистический альянс получил 253 из 277 депутатских мандатов.Согласно данным, опубликованным на сайте совета без комментариев, 4 317 819 голосов позволили движению Большой патриотический полюс Симона Боливара занять 253 депутатских кресла или 91,34% мест. Альянс социалистических партий Венесуэлы возглавляет правящая Единая социалистическая партия, председателем которой является президент Николас Мадуро.Ещё 11 мест достались движению Демократическое действие, и от одного до трех мандатов - пяти малым партиям. Три незанятых политическими движениями кресла достанутся представителям коренных народов.Выборы в Национальную ассамблею прошли 6 декабря с участием 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.Общее число подсчитанных голосов составляет по последним данным 6 227 690, явка на выборах составила 30,5%.Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.-

https://ria.ru/20201208/venesuela-1588083732.html

https://ria.ru/20201208/pokushenie-1588299434.html

китай

венесуэла

турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуан гуаидо, николас мадуро, китай, венесуэла, турция, сша, в мире