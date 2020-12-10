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Социалисты получили 91 процент мест на выборах в парламент Венесуэлы
Социалисты получили 91 процент мест на выборах в парламент Венесуэлы
Национальный избирательный совет Венесуэлы опубликовал данные о распределении мест в однопалатном парламенте по итогам выборов, согласно которым... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T06:01
2020-12-10T06:30
хуан гуаидо
николас мадуро
китай
венесуэла
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сша
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МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. Национальный избирательный совет Венесуэлы опубликовал данные о распределении мест в однопалатном парламенте по итогам выборов, согласно которым социалистический альянс получил 253 из 277 депутатских мандатов.Согласно данным, опубликованным на сайте совета без комментариев, 4 317 819 голосов позволили движению Большой патриотический полюс Симона Боливара занять 253 депутатских кресла или 91,34% мест. Альянс социалистических партий Венесуэлы возглавляет правящая Единая социалистическая партия, председателем которой является президент Николас Мадуро.Ещё 11 мест достались движению Демократическое действие, и от одного до трех мандатов - пяти малым партиям. Три незанятых политическими движениями кресла достанутся представителям коренных народов.Выборы в Национальную ассамблею прошли 6 декабря с участием 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.Общее число подсчитанных голосов составляет по последним данным 6 227 690, явка на выборах составила 30,5%.Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.-
https://ria.ru/20201208/venesuela-1588083732.html
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хуан гуаидо, николас мадуро, китай, венесуэла, турция, сша, в мире

Социалисты получили 91 процент мест на выборах в парламент Венесуэлы

06:01 10.12.2020 (обновлено: 06:30 10.12.2020)
 
© REUTERS / Manaure QuinteroЛюди проверяют списки возле избирательного участка во время парламентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Люди проверяют списки возле избирательного участка во время парламентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© REUTERS / Manaure Quintero
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МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. Национальный избирательный совет Венесуэлы опубликовал данные о распределении мест в однопалатном парламенте по итогам выборов, согласно которым социалистический альянс получил 253 из 277 депутатских мандатов.
Согласно данным, опубликованным на сайте совета без комментариев, 4 317 819 голосов позволили движению Большой патриотический полюс Симона Боливара занять 253 депутатских кресла или 91,34% мест. Альянс социалистических партий Венесуэлы возглавляет правящая Единая социалистическая партия, председателем которой является президент Николас Мадуро.
Ещё 11 мест достались движению Демократическое действие, и от одного до трех мандатов - пяти малым партиям. Три незанятых политическими движениями кресла достанутся представителям коренных народов.
Выборы в Национальную ассамблею прошли 6 декабря с участием 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на брифинге после своего участия в голосовании в парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 08:00
"Великая победа" Мадуро. Оппозиция совершила главную ошибку
Общее число подсчитанных голосов составляет по последним данным 6 227 690, явка на выборах составила 30,5%.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.-
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 20:56
Мадуро заявил о подготовке покушения на него в день выборов
 
Хуан ГуаидоНиколас МадуроКитайВенесуэлаТурцияСШАВ мире
 
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