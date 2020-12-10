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NI назвал самые кровопролитные конфликты в истории человечества
NI назвал самые кровопролитные конфликты в истории человечества
Две мировые войны привели к наибольшему количеству погибших в ходе конфликта за всю историю человечества, но в истории были и другие сопоставимые с ними по... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T06:18
2020-12-10T11:37
вьетнам
европа
петер сучиу
шэньси
ганьсу
вторая мировая война (1939-1945)
первая мировая война (1914-1918)
китай
мексика
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Две мировые войны привели к наибольшему количеству погибших в ходе конфликта за всю историю человечества, но в истории были и другие сопоставимые с ними по смертоносности конфликты. Об этом написал обозреватель Петер Сучиу в статье для американского журнала National Interest.В Первой мировой войне (1914-1918) погибло до 40 миллионов человек, в то время как Вторая мировая война (1939-1945) унесла от 60 до 80 миллионов жизней, утверждает публицист.Автор статьи отмечает, что в общей сложности в результате Монгольских завоеваний (1206–1368) погибло около 40 миллионов человек. При этом серия вооруженных конфликтов на территории Китая во втором и третьем веках унесла такое же число жизней.Во время Тайпинского восстания (1850-1864) в Китае погибло от 20 до 30 миллионов человек, Дунганского восстания (1862-1869) в китайских провинциях Шэньси и Ганьсу и Японо-китайской войны (1937-1945) — около 20 миллионов.По словам Сучиу, в ходе завоевания Мексики Испанской империей убили около 24,3 миллиона человек. Походы Тамерлана (1370-1405) унесли свыше 20 миллионов жизней. Тридцатилетняя война в Европе (1618-1648) привела к гибели 11,5 миллионов человек, Наполеоновские войны (1803-1815) — 7 миллионов.Корейская война (1950-1953) и Война во Вьетнаме (1964-1975) унесли жизни примерно 4,5 и 4,3 миллиона человек соответственно.Реконкиста на Пиренейском полуострове почти за 800 лет также унесла 7 миллионов жизней, Столетняя война (1337-1453) — 3,3 миллиона. Во время Пунических войн (264-146 гг. до нашей эры) между Древним Римом и Карфагеном погибло около 1,8 миллиона человек. По оценкам публициста, конфликт Римской республики с галльскими племенами в первом веке до нашей эры унес жизни более миллиона человек, боевые столкновения римлян и евреев в первом веке нашей эры — приблизительно два миллиона.
https://ria.ru/20201121/sssr-1585704442.html
https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html
https://ria.ru/20201111/voyna-1584075657.html
вьетнам
европа
шэньси
ганьсу
китай
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вьетнам, европа, петер сучиу, шэньси, ганьсу, вторая мировая война (1939-1945), первая мировая война (1914-1918), китай, мексика, история, в мире

NI назвал самые кровопролитные конфликты в истории человечества

06:18 10.12.2020 (обновлено: 11:37 10.12.2020)
 
© РИА НовостиШтурм Рейхстага. Май 1945 года
Штурм Рейхстага. Май 1945 года - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Две мировые войны привели к наибольшему количеству погибших в ходе конфликта за всю историю человечества, но в истории были и другие сопоставимые с ними по смертоносности конфликты. Об этом написал обозреватель Петер Сучиу в статье для американского журнала National Interest.
В Первой мировой войне (1914-1918) погибло до 40 миллионов человек, в то время как Вторая мировая война (1939-1945) унесла от 60 до 80 миллионов жизней, утверждает публицист.
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Автор статьи отмечает, что в общей сложности в результате Монгольских завоеваний (1206–1368) погибло около 40 миллионов человек. При этом серия вооруженных конфликтов на территории Китая во втором и третьем веках унесла такое же число жизней.
Во время Тайпинского восстания (1850-1864) в Китае погибло от 20 до 30 миллионов человек, Дунганского восстания (1862-1869) в китайских провинциях Шэньси и Ганьсу и Японо-китайской войны (1937-1945) — около 20 миллионов.
По словам Сучиу, в ходе завоевания Мексики Испанской империей убили около 24,3 миллиона человек. Походы Тамерлана (1370-1405) унесли свыше 20 миллионов жизней. Тридцатилетняя война в Европе (1618-1648) привела к гибели 11,5 миллионов человек, Наполеоновские войны (1803-1815) — 7 миллионов.
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Корейская война (1950-1953) и Война во Вьетнаме (1964-1975) унесли жизни примерно 4,5 и 4,3 миллиона человек соответственно.
Реконкиста на Пиренейском полуострове почти за 800 лет также унесла 7 миллионов жизней, Столетняя война (1337-1453) — 3,3 миллиона. Во время Пунических войн (264-146 гг. до нашей эры) между Древним Римом и Карфагеном погибло около 1,8 миллиона человек.
По оценкам публициста, конфликт Римской республики с галльскими племенами в первом веке до нашей эры унес жизни более миллиона человек, боевые столкновения римлян и евреев в первом веке нашей эры — приблизительно два миллиона.
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