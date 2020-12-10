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https://ria.ru/20201210/vorobey-1588584453.html
"Очень злое время": Елена Воробей заступилась за артистов "Аншлага"
"Очень злое время": Елена Воробей заступилась за артистов "Аншлага"
Российская артистка эстрады Елена Воробей в беседе с ведущей Аленой Жигаловой заступилась за участников телевизионной передачи "Аншлаг", юмор которых сейчас... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T22:05
2020-12-10T22:05
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российская артистка эстрады Елена Воробей в беседе с ведущей Аленой Жигаловой заступилась за участников телевизионной передачи "Аншлаг", юмор которых сейчас многие считают "зашкваром". Воробей согласилась с тем, что номера ее коллег часто смотрятся нелепо и несмешно: "Ты не представляешь, как мне иногда бывает тяжело выдавить из себя не то, что смех, а хотя бы улыбку, когда мы записываем какой-нибудь концерт". При этом артистка отметила, что каждый юморист, который сейчас находится в "Аншлаге", "натоптал свою славу трудной тропой", имея в виду коллег разговорного жанра. Все-таки им, в отличие от актеров, приходится работать в одиночку: без декораций и труппы — только с микрофоном в руках. Елена Воробей также прокомментировала тему "новогодних огоньков". По мнению артистки, такие программы нужны, несмотря на то, что их критикуют многие зрители за одни и те же лица."Да, возможно, мы уже немодные. Но кто-то любит нас. Кто-то любит наш юмор, наши песни. А кто-то выбирает Моргенштерна, Ольгу Бузову, "Город 312", Клаву Коку — у каждого свой формат. Не надо унижать зрителей и поклонников одного артиста. Не так сложно переключить кнопку. Но, получается, изгоняя артистов старшего поколения, мы их лишим своих кумиров. Очень злое время", — считает пародистка.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новый год, елена воробей, знаменитости, звезды, ольга бузова

"Очень злое время": Елена Воробей заступилась за артистов "Аншлага"

22:05 10.12.2020
 
© Youtube-канал Super!Елена Воробей в интернет-подкасте "Super!"
Елена Воробей в интернет-подкасте Super! - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Youtube-канал Super!
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российская артистка эстрады Елена Воробей в беседе с ведущей Аленой Жигаловой заступилась за участников телевизионной передачи "Аншлаг", юмор которых сейчас многие считают "зашкваром".
Воробей согласилась с тем, что номера ее коллег часто смотрятся нелепо и несмешно: "Ты не представляешь, как мне иногда бывает тяжело выдавить из себя не то, что смех, а хотя бы улыбку, когда мы записываем какой-нибудь концерт".
При этом артистка отметила, что каждый юморист, который сейчас находится в "Аншлаге", "натоптал свою славу трудной тропой", имея в виду коллег разговорного жанра. Все-таки им, в отличие от актеров, приходится работать в одиночку: без декораций и труппы — только с микрофоном в руках.
"Ничего, кроме слова. Ничего, кроме той идеи эстрадного номера, которую написали авторы. И они свою работу сделали блистательно, подняв этот вес, выстрелив, став любимыми, народными. Они завоевали свою аудиторию. Снимаю шляпу перед каждым из них ", — прокомментировала Воробей.
Елена Воробей также прокомментировала тему "новогодних огоньков". По мнению артистки, такие программы нужны, несмотря на то, что их критикуют многие зрители за одни и те же лица.
"Да, возможно, мы уже немодные. Но кто-то любит нас. Кто-то любит наш юмор, наши песни. А кто-то выбирает Моргенштерна, Ольгу Бузову, "Город 312", Клаву Коку — у каждого свой формат. Не надо унижать зрителей и поклонников одного артиста. Не так сложно переключить кнопку. Но, получается, изгоняя артистов старшего поколения, мы их лишим своих кумиров. Очень злое время", — считает пародистка.
Актриса Елена Воробей - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 19:24Шоубиз
Елена Воробей попросила дать артистам льготы на продукты
 
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