https://ria.ru/20201210/vorobey-1588584453.html

"Очень злое время": Елена Воробей заступилась за артистов "Аншлага"

"Очень злое время": Елена Воробей заступилась за артистов "Аншлага"

Российская артистка эстрады Елена Воробей в беседе с ведущей Аленой Жигаловой заступилась за участников телевизионной передачи "Аншлаг", юмор которых сейчас... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T22:05

2020-12-10T22:05

2020-12-10T22:05

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российская артистка эстрады Елена Воробей в беседе с ведущей Аленой Жигаловой заступилась за участников телевизионной передачи "Аншлаг", юмор которых сейчас многие считают "зашкваром". Воробей согласилась с тем, что номера ее коллег часто смотрятся нелепо и несмешно: "Ты не представляешь, как мне иногда бывает тяжело выдавить из себя не то, что смех, а хотя бы улыбку, когда мы записываем какой-нибудь концерт". При этом артистка отметила, что каждый юморист, который сейчас находится в "Аншлаге", "натоптал свою славу трудной тропой", имея в виду коллег разговорного жанра. Все-таки им, в отличие от актеров, приходится работать в одиночку: без декораций и труппы — только с микрофоном в руках. Елена Воробей также прокомментировала тему "новогодних огоньков". По мнению артистки, такие программы нужны, несмотря на то, что их критикуют многие зрители за одни и те же лица."Да, возможно, мы уже немодные. Но кто-то любит нас. Кто-то любит наш юмор, наши песни. А кто-то выбирает Моргенштерна, Ольгу Бузову, "Город 312", Клаву Коку — у каждого свой формат. Не надо унижать зрителей и поклонников одного артиста. Не так сложно переключить кнопку. Но, получается, изгоняя артистов старшего поколения, мы их лишим своих кумиров. Очень злое время", — считает пародистка.

https://ria.ru/20201116/vorobey-1584894605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новый год, елена воробей, знаменитости, звезды, ольга бузова