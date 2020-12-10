https://ria.ru/20201210/voennye-1588689216.html

СМИ: американских военных на Ближнем Востоке привели в боевую готовность

СМИ: американских военных на Ближнем Востоке привели в боевую готовность

Американских военнослужащих на Ближнем Востоке привели в повышенную боевую готовность на случай нападения Ирана, сообщила газета Politico со ссылкой на военное... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T22:32

2020-12-10T22:32

2020-12-10T23:17

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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Американских военнослужащих на Ближнем Востоке привели в повышенную боевую готовность на случай нападения Ирана, сообщила газета Politico со ссылкой на военное официальное лицо.По его словам, Пентагон внимательно следит за "внушающими беспокойство" признаками подготовки к потенциальной атаке со стороны проиранского ополчения в Ираке. Как напоминает автор статьи, поддерживающие Тегеран группировки недавно возобновили ракетные атаки в регионе.Как сообщило в четверг Минобороны США, два американских стратегических бомбардировщика B-52H совершили пролет в районе Ближнего Востока для "сдерживания агрессии". Таким образом Пентагон стремится продемонстрировать партнерам готовность к развертыванию военной силы в регионе.По утверждению собеседника Politico, Пентагон не собирается сам начинать какие-либо действия."Здесь нет намерений атаковать, есть план показать сильные оборонительные позиции, которые заставят задуматься потенциального противника", — заверил источник газеты.Как отметил собеседник Politico, операции Вашингтона нацелены на то, чтобы удержать Иран от любых агрессивных действий в отношении США и возглавляемой им международной антитеррористической коалиции. По его словам, Пентагон опасается, что Тегеран может воспользоваться сменой власти в американской администрации, выводом войск США из Ирака и Афганистана, а также годовщиной смерти иранского генерала Касема Сулеймани, к убийству которого причастны Штаты.

https://ria.ru/20201130/iran-1586686491.html

https://ria.ru/20201206/sderzhivanie-1587905152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, министерство обороны сша, ирак, иран, сша, в мире