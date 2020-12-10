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СМИ: американских военных на Ближнем Востоке привели в боевую готовность
СМИ: американских военных на Ближнем Востоке привели в боевую готовность
Американских военнослужащих на Ближнем Востоке привели в повышенную боевую готовность на случай нападения Ирана, сообщила газета Politico со ссылкой на военное... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T22:32
2020-12-10T23:17
ближний восток
министерство обороны сша
ирак
иран
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Американских военнослужащих на Ближнем Востоке привели в повышенную боевую готовность на случай нападения Ирана, сообщила газета Politico со ссылкой на военное официальное лицо.По его словам, Пентагон внимательно следит за "внушающими беспокойство" признаками подготовки к потенциальной атаке со стороны проиранского ополчения в Ираке. Как напоминает автор статьи, поддерживающие Тегеран группировки недавно возобновили ракетные атаки в регионе.Как сообщило в четверг Минобороны США, два американских стратегических бомбардировщика B-52H совершили пролет в районе Ближнего Востока для "сдерживания агрессии". Таким образом Пентагон стремится продемонстрировать партнерам готовность к развертыванию военной силы в регионе.По утверждению собеседника Politico, Пентагон не собирается сам начинать какие-либо действия."Здесь нет намерений атаковать, есть план показать сильные оборонительные позиции, которые заставят задуматься потенциального противника", — заверил источник газеты.Как отметил собеседник Politico, операции Вашингтона нацелены на то, чтобы удержать Иран от любых агрессивных действий в отношении США и возглавляемой им международной антитеррористической коалиции. По его словам, Пентагон опасается, что Тегеран может воспользоваться сменой власти в американской администрации, выводом войск США из Ирака и Афганистана, а также годовщиной смерти иранского генерала Касема Сулеймани, к убийству которого причастны Штаты.
https://ria.ru/20201130/iran-1586686491.html
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ближний восток, министерство обороны сша, ирак, иран, сша, в мире

СМИ: американских военных на Ближнем Востоке привели в боевую готовность

22:32 10.12.2020 (обновлено: 23:17 10.12.2020)
 
© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Американских военнослужащих на Ближнем Востоке привели в повышенную боевую готовность на случай нападения Ирана, сообщила газета Politico со ссылкой на военное официальное лицо.
По его словам, Пентагон внимательно следит за "внушающими беспокойство" признаками подготовки к потенциальной атаке со стороны проиранского ополчения в Ираке. Как напоминает автор статьи, поддерживающие Тегеран группировки недавно возобновили ракетные атаки в регионе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент США Дональд Трамп, министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аль-Зайани и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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Как сообщило в четверг Минобороны США, два американских стратегических бомбардировщика B-52H совершили пролет в районе Ближнего Востока для "сдерживания агрессии". Таким образом Пентагон стремится продемонстрировать партнерам готовность к развертыванию военной силы в регионе.
По утверждению собеседника Politico, Пентагон не собирается сам начинать какие-либо действия.
"Здесь нет намерений атаковать, есть план показать сильные оборонительные позиции, которые заставят задуматься потенциального противника", — заверил источник газеты.
Как отметил собеседник Politico, операции Вашингтона нацелены на то, чтобы удержать Иран от любых агрессивных действий в отношении США и возглавляемой им международной антитеррористической коалиции. По его словам, Пентагон опасается, что Тегеран может воспользоваться сменой власти в американской администрации, выводом войск США из Ирака и Афганистана, а также годовщиной смерти иранского генерала Касема Сулеймани, к убийству которого причастны Штаты.
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