СМИ: американских военных на Ближнем Востоке привели в боевую готовность
22:32 10.12.2020 (обновлено: 23:17 10.12.2020)
© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Американских военнослужащих на Ближнем Востоке привели в повышенную боевую готовность на случай нападения Ирана, сообщила газета Politico со ссылкой на военное официальное лицо.
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Как сообщило в четверг Минобороны США, два американских стратегических бомбардировщика B-52H совершили пролет в районе Ближнего Востока для "сдерживания агрессии". Таким образом Пентагон стремится продемонстрировать партнерам готовность к развертыванию военной силы в регионе.
По утверждению собеседника Politico, Пентагон не собирается сам начинать какие-либо действия.
"Здесь нет намерений атаковать, есть план показать сильные оборонительные позиции, которые заставят задуматься потенциального противника", — заверил источник газеты.
Как отметил собеседник Politico, операции Вашингтона нацелены на то, чтобы удержать Иран от любых агрессивных действий в отношении США и возглавляемой им международной антитеррористической коалиции. По его словам, Пентагон опасается, что Тегеран может воспользоваться сменой власти в американской администрации, выводом войск США из Ирака и Афганистана, а также годовщиной смерти иранского генерала Касема Сулеймани, к убийству которого причастны Штаты.
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