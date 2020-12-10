Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201210/vizy-1588558369.html
В ЕС назвали самые частые недочеты при оформлении шенгенских виз
В ЕС назвали самые частые недочеты при оформлении шенгенских виз
Еврокомиссия (ЕК) представила пятилетний отчет о функционировании Шенгенской зоны, в том числе о биометрической системе оформления виз, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:54
2020-12-10T12:55
туризм
туризм
визы
шенгенская зона
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155212/68/1552126815_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_5e3075895c0b8d840dda34bc89b78f08.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) представила пятилетний отчет о функционировании Шенгенской зоны, в том числе о биометрической системе оформления виз, сообщает АТОР.Согласно выводам экспертов, в целом все 26 стран Шенгенского соглашения соблюдают общие визовые правила.В период с 2015 по 2019 год представители комиссии провели более 200 проверок посольств и консульств, по итогам которых государствам было направлено более 4500 рекомендаций по исправлению недостатков и ошибок. Впрочем, европейские дипломаты не очень торопятся принимать меры: только в 45 случаях рекомендации были выполнены.По оценке ЕК, несмотря на общую нормативно-правовую базу, практика выдачи виз у разных стран Шенгена различается. Например, консульский персонал нередко рассматривает шенгенские визы как "национальные". Кроме того, отмечено такое феноменальное явление, как конкуренция между странами на "привлекательных рынках", а также "покупка визы".По данным ЕК, в третьих странах, где чаще всего оформляют этот документ и работают визовые центры многих европейских государств, заявители часто ищут консульства, которые выдают визы легче и в более короткие сроки. При этом больше посещать страну, которая выдала им визу, граждане третьих стран стремятся не всегда.В отчете указываются и другие недостатки. Например, до сих пор встречаются различия при определении срока действия виз: при одних и тех же условиях поездки консульство одной страны дает документ на шесть месяцев, другой — уже на год.Нередко у консульств разнится и перечень необходимых документов для подачи заявления на "шенген", хотя есть общий единый список, утвержденный ЕК.Среди других визовых проблем — нехватка и недостаточная подготовка персонала во многих консульствах, что приводит к несоблюдению сроков выдачи виз, установленных Визовым кодексом ЕС (десять дней). Самый часто встречающийся недостаток — систематический сбор отпечатков пальцев при обращении за визой, даже если заявители сдавали их в предыдущие пять лет. Такие накладки происходят из-за отсутствия у консульств практики обновления и передачи информации.В 2019 году Россия стала мировым лидером по количеству оформляемых шенгенских виз: четверть, то есть более четырех миллионов от общего числа разрешений на въезд, получили наши сограждане. Причем 3,35 миллиона россиян оформили мультивизы. Отказ получили 62 тысячи заявителей.
https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html
https://ria.ru/20201210/puteshestviya-1588474916.html
https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155212/68/1552126815_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_826599cfef5531319e2d937cf19e4781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, визы, шенгенская зона, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, еврокомиссия

В ЕС назвали самые частые недочеты при оформлении шенгенских виз

11:54 10.12.2020 (обновлено: 12:55 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПечать "Освобождение от биометрии" на заявление на получение шенгенской визы
Печать Освобождение от биометрии на заявление на получение шенгенской визы - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) представила пятилетний отчет о функционировании Шенгенской зоны, в том числе о биометрической системе оформления виз, сообщает АТОР.
Согласно выводам экспертов, в целом все 26 стран Шенгенского соглашения соблюдают общие визовые правила.
В период с 2015 по 2019 год представители комиссии провели более 200 проверок посольств и консульств, по итогам которых государствам было направлено более 4500 рекомендаций по исправлению недостатков и ошибок. Впрочем, европейские дипломаты не очень торопятся принимать меры: только в 45 случаях рекомендации были выполнены.
По оценке ЕК, несмотря на общую нормативно-правовую базу, практика выдачи виз у разных стран Шенгена различается. Например, консульский персонал нередко рассматривает шенгенские визы как "национальные". Кроме того, отмечено такое феноменальное явление, как конкуренция между странами на "привлекательных рынках", а также "покупка визы".
По данным ЕК, в третьих странах, где чаще всего оформляют этот документ и работают визовые центры многих европейских государств, заявители часто ищут консульства, которые выдают визы легче и в более короткие сроки. При этом больше посещать страну, которая выдала им визу, граждане третьих стран стремятся не всегда.
Спасо-Преображенский монастырь в Муроме - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 08:00Туризм
Город былинного богатыря и древних храмов. Как провести выходные в Муроме
В отчете указываются и другие недостатки. Например, до сих пор встречаются различия при определении срока действия виз: при одних и тех же условиях поездки консульство одной страны дает документ на шесть месяцев, другой — уже на год.
Нередко у консульств разнится и перечень необходимых документов для подачи заявления на "шенген", хотя есть общий единый список, утвержденный ЕК.
Среди других визовых проблем — нехватка и недостаточная подготовка персонала во многих консульствах, что приводит к несоблюдению сроков выдачи виз, установленных Визовым кодексом ЕС (десять дней).
Пассажиры проходят паспортный контроль в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
08:00Туризм
Безопасный тур: что нужно узнать перед поездкой в любую страну
Самый часто встречающийся недостаток — систематический сбор отпечатков пальцев при обращении за визой, даже если заявители сдавали их в предыдущие пять лет. Такие накладки происходят из-за отсутствия у консульств практики обновления и передачи информации.
В 2019 году Россия стала мировым лидером по количеству оформляемых шенгенских виз: четверть, то есть более четырех миллионов от общего числа разрешений на въезд, получили наши сограждане. Причем 3,35 миллиона россиян оформили мультивизы. Отказ получили 62 тысячи заявителей.
Мужчина в пустыне на верблюде - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 08:00Туризм
Оман вместо ОАЭ. Еще одна страна готова принять российских туристов
 
ТуризмТуризмвизыШенгенская зонаАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмЕврокомиссия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:24В Госдуме считают, что Путину зададут вопрос о дистанционном образовании
17:21Жириновский заявил, что критика дистанционки отдает Средневековьем
17:18Американская Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на подростках
17:16МИД ответил на сообщения о наличии в России микроволнового оружия
17:13МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
17:04Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
Лента новостейМолния