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В ЕС назвали самые частые недочеты при оформлении шенгенских виз

В ЕС назвали самые частые недочеты при оформлении шенгенских виз

Еврокомиссия (ЕК) представила пятилетний отчет о функционировании Шенгенской зоны, в том числе о биометрической системе оформления виз, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:54

2020-12-10T11:54

2020-12-10T12:55

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) представила пятилетний отчет о функционировании Шенгенской зоны, в том числе о биометрической системе оформления виз, сообщает АТОР.Согласно выводам экспертов, в целом все 26 стран Шенгенского соглашения соблюдают общие визовые правила.В период с 2015 по 2019 год представители комиссии провели более 200 проверок посольств и консульств, по итогам которых государствам было направлено более 4500 рекомендаций по исправлению недостатков и ошибок. Впрочем, европейские дипломаты не очень торопятся принимать меры: только в 45 случаях рекомендации были выполнены.По оценке ЕК, несмотря на общую нормативно-правовую базу, практика выдачи виз у разных стран Шенгена различается. Например, консульский персонал нередко рассматривает шенгенские визы как "национальные". Кроме того, отмечено такое феноменальное явление, как конкуренция между странами на "привлекательных рынках", а также "покупка визы".По данным ЕК, в третьих странах, где чаще всего оформляют этот документ и работают визовые центры многих европейских государств, заявители часто ищут консульства, которые выдают визы легче и в более короткие сроки. При этом больше посещать страну, которая выдала им визу, граждане третьих стран стремятся не всегда.В отчете указываются и другие недостатки. Например, до сих пор встречаются различия при определении срока действия виз: при одних и тех же условиях поездки консульство одной страны дает документ на шесть месяцев, другой — уже на год.Нередко у консульств разнится и перечень необходимых документов для подачи заявления на "шенген", хотя есть общий единый список, утвержденный ЕК.Среди других визовых проблем — нехватка и недостаточная подготовка персонала во многих консульствах, что приводит к несоблюдению сроков выдачи виз, установленных Визовым кодексом ЕС (десять дней). Самый часто встречающийся недостаток — систематический сбор отпечатков пальцев при обращении за визой, даже если заявители сдавали их в предыдущие пять лет. Такие накладки происходят из-за отсутствия у консульств практики обновления и передачи информации.В 2019 году Россия стала мировым лидером по количеству оформляемых шенгенских виз: четверть, то есть более четырех миллионов от общего числа разрешений на въезд, получили наши сограждане. Причем 3,35 миллиона россиян оформили мультивизы. Отказ получили 62 тысячи заявителей.

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https://ria.ru/20201210/puteshestviya-1588474916.html

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, визы, шенгенская зона, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, еврокомиссия