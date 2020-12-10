https://ria.ru/20201210/vizy-1588527452.html

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией по визам

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией по визам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз. Документ РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T03:07

2020-12-10T03:07

2020-12-10T09:00

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александр лукашенко

гродненская область

москва

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.Двадцать восьмого октября закон приняла Палата представителей, 20 ноября его одобрил Совет республики. Таким образом, белорусская сторона завершила внутригосударственные процедуры по ратификации соглашения, подписанного 19 июня в Минске. Оно нацелено на регулирование миграционных процессов на территории двух стран. Иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по Белоруссии и России на основании визы одного из государств и документов, удостоверяющих личность. Также соглашение устанавливает условия совершения таких поездок иностранцами и порядок действий стран, включая обмен информацией.Эта мера не распространяется на иностранцев, которые воспользовались возможностями, предусмотренными указами президента Лукашенко: безвизового въезда через национальный аэропорт Минск на срок до 30 дней и 15-дневного безвизового посещения туристических районов Брестской и Гродненской областей.Соглашение начнет действовать через 30 дней.

https://ria.ru/20201208/promyshlennost-1588229962.html

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гродненская область

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россия, александр лукашенко, гродненская область, москва, минск, белоруссия, в мире