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Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией по визам
Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией по визам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз. Документ РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T03:07
2020-12-10T09:00
союзное государство
россия
александр лукашенко
гродненская область
москва
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.Двадцать восьмого октября закон приняла Палата представителей, 20 ноября его одобрил Совет республики. Таким образом, белорусская сторона завершила внутригосударственные процедуры по ратификации соглашения, подписанного 19 июня в Минске. Оно нацелено на регулирование миграционных процессов на территории двух стран. Иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по Белоруссии и России на основании визы одного из государств и документов, удостоверяющих личность. Также соглашение устанавливает условия совершения таких поездок иностранцами и порядок действий стран, включая обмен информацией.Эта мера не распространяется на иностранцев, которые воспользовались возможностями, предусмотренными указами президента Лукашенко: безвизового въезда через национальный аэропорт Минск на срок до 30 дней и 15-дневного безвизового посещения туристических районов Брестской и Гродненской областей.Соглашение начнет действовать через 30 дней.
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россия, александр лукашенко, гродненская область, москва, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией по визам

03:07 10.12.2020 (обновлено: 09:00 10.12.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 10 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.
Двадцать восьмого октября закон приняла Палата представителей, 20 ноября его одобрил Совет республики. Таким образом, белорусская сторона завершила внутригосударственные процедуры по ратификации соглашения, подписанного 19 июня в Минске.
Оно нацелено на регулирование миграционных процессов на территории двух стран. Иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по Белоруссии и России на основании визы одного из государств и документов, удостоверяющих личность. Также соглашение устанавливает условия совершения таких поездок иностранцами и порядок действий стран, включая обмен информацией.
Эта мера не распространяется на иностранцев, которые воспользовались возможностями, предусмотренными указами президента Лукашенко: безвизового въезда через национальный аэропорт Минск на срок до 30 дней и 15-дневного безвизового посещения туристических районов Брестской и Гродненской областей.
Соглашение начнет действовать через 30 дней.
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