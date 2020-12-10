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Банк России объяснил, чем цифровой рубль отличается от криптовалюты
Банк России объяснил, чем цифровой рубль отличается от криптовалюты
Криптовалюты в отличие от цифровых валют центральных банков не обладают важными свойствами денег, у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность их... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T21:33
2020-12-10T21:57
россия
центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Криптовалюты в отличие от цифровых валют центральных банков не обладают важными свойствами денег, у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения, при этом в России будет предусмотрена возможность покупать на цифровой рубль цифровые финансовые активы, заявили в эфире телеканала "Россия 24" представители ЦБ РФ."То, что называется криптовалютами, это частные токены, цифровые, которые могут переходить от одного владельца к другому. Но эти частные токены не обладают важнейшими свойствами денег, а именно способностью использования как средства платежа... И что еще более важно, они не могут быть использованы как надежное средство сбережения, поскольку их стоимость очень сильно колеблется изо дня в день, из месяца в месяц", - сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.Он привел в пример наиболее популярную форму таких токенов – биткоин, цена на который падала неоднократно в разные периоды."И, наконец, третье, еще более важное отличие, у них (токенов - ред.) нет эмитента, который бы гарантировал надежность и ответственность процесса выпуска и дальнейшего обращения этих инструментов", - добавил он. Заботкин пояснил, что цифровая валюта центральных банков может использовать некоторые из технологий, которые лежат в основе частных токенов, но по своей сути это дополнительная форма уже существующих национальных денег."И центральный банк обеспечивает конвертацию цифровой валюты в другие формы денег в соотношении один к одному и поддерживает ее стоимость в той же мере, в которой он обеспечивает ценовую стабильность для национальной валюты", - разъяснил Заботкин.Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова также подтвердила, что цифровая валюта центральных банков – это обязательство государства, а цифровые финансовые активы обеспечены той или иной компанией, "но больше рассматриваются как средство инвестирования и даже, может быть, сбережения"."Но это не расчетная единица, это не платежное средство. Иных платежных средств, кроме рубля, у нас по закону на территории России быть не может. И все иные средства относятся к денежным суррогатам, которые запрещены… Использование цифрового рубля как расчетной единицы при оплате цифровых активов или при покупке – это абсолютно нормальная операция, и конечно, она будет предусмотрена", - отметила Скоробогатова.В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.
https://ria.ru/20201209/tekhnologii-1588458573.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика

Банк России объяснил, чем цифровой рубль отличается от криптовалюты

21:33 10.12.2020 (обновлено: 21:57 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКриптовалюта
Криптовалюта - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Криптовалюты в отличие от цифровых валют центральных банков не обладают важными свойствами денег, у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения, при этом в России будет предусмотрена возможность покупать на цифровой рубль цифровые финансовые активы, заявили в эфире телеканала "Россия 24" представители ЦБ РФ.
"То, что называется криптовалютами, это частные токены, цифровые, которые могут переходить от одного владельца к другому. Но эти частные токены не обладают важнейшими свойствами денег, а именно способностью использования как средства платежа... И что еще более важно, они не могут быть использованы как надежное средство сбережения, поскольку их стоимость очень сильно колеблется изо дня в день, из месяца в месяц", - сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
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Он привел в пример наиболее популярную форму таких токенов – биткоин, цена на который падала неоднократно в разные периоды.
"И, наконец, третье, еще более важное отличие, у них (токенов - ред.) нет эмитента, который бы гарантировал надежность и ответственность процесса выпуска и дальнейшего обращения этих инструментов", - добавил он. Заботкин пояснил, что цифровая валюта центральных банков может использовать некоторые из технологий, которые лежат в основе частных токенов, но по своей сути это дополнительная форма уже существующих национальных денег.
"И центральный банк обеспечивает конвертацию цифровой валюты в другие формы денег в соотношении один к одному и поддерживает ее стоимость в той же мере, в которой он обеспечивает ценовую стабильность для национальной валюты", - разъяснил Заботкин.
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Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова также подтвердила, что цифровая валюта центральных банков – это обязательство государства, а цифровые финансовые активы обеспечены той или иной компанией, "но больше рассматриваются как средство инвестирования и даже, может быть, сбережения".
"Но это не расчетная единица, это не платежное средство. Иных платежных средств, кроме рубля, у нас по закону на территории России быть не может. И все иные средства относятся к денежным суррогатам, которые запрещены… Использование цифрового рубля как расчетной единицы при оплате цифровых активов или при покупке – это абсолютно нормальная операция, и конечно, она будет предусмотрена", - отметила Скоробогатова.
В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.
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