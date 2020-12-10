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Производитель вакцины "Урал" против COVID-19 оценил ее эффективность
Производитель вакцины "Урал" против COVID-19 оценил ее эффективность
Генетическая вакцина "Урал" учитывает эволюционный процесс вируса, из-за чего будет эффективна против любых разновидностей COVID-19, даже тех, которые могут... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T20:20
2020-12-10T20:22
распространение нового коронавируса
ближний восток
южная америка
екатеринбург
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Генетическая вакцина "Урал" учитывает эволюционный процесс вируса, из-за чего будет эффективна против любых разновидностей COVID-19, даже тех, которые могут возникнуть в дальнейшем, заявил председатель совета директоров производителя препарата ООО "Завод Медсинтез" Александр Петров."Наша вакцина разрабатывается таким образом, что она будет эффективна против любых разновидностей COVID, которые даже возможно будут возникать. Она учитывает эволюционный процесс вируса, то есть она сконструирована таким особым образом. Это новая совершенно технология, это инновационная вакцина", - сказал Петров в ходе общения в видеоформате с депутатом думы Екатеринбурга Тимофеем Жуковым, отметив, что предполагается, что вакцина будет гипоаллергенной.Он пояснил, что вакцина получена методом генетической инженерии с использованием рекоменантной ДНК, для ее производства не требуется наличие вирусного патогена и других компонентов и элементов, связанных с инфекционным возбудителем. По словам Петрова, сейчас "Урал" проходит доклинические испытания на мышах, после чего "Медсинтез" будет выходить на клинические испытания.Также он отметил, что "Урал" можно будет перевозить и хранить в условиях +2, +8 градусов в жидком виде, что облегчает процесс транспортировки. По мнению Петрова, "Медсинтез" сможет поставлять вакцину в страны Ближнего Востока и Южной Америки, откуда уже есть соответствующие запросы.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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ближний восток, южная америка, екатеринбург, общество

Производитель вакцины "Урал" против COVID-19 оценил ее эффективность

20:20 10.12.2020 (обновлено: 20:22 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Генетическая вакцина "Урал" учитывает эволюционный процесс вируса, из-за чего будет эффективна против любых разновидностей COVID-19, даже тех, которые могут возникнуть в дальнейшем, заявил председатель совета директоров производителя препарата ООО "Завод Медсинтез" Александр Петров.
"Наша вакцина разрабатывается таким образом, что она будет эффективна против любых разновидностей COVID, которые даже возможно будут возникать. Она учитывает эволюционный процесс вируса, то есть она сконструирована таким особым образом. Это новая совершенно технология, это инновационная вакцина", - сказал Петров в ходе общения в видеоформате с депутатом думы Екатеринбурга Тимофеем Жуковым, отметив, что предполагается, что вакцина будет гипоаллергенной.
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Он пояснил, что вакцина получена методом генетической инженерии с использованием рекоменантной ДНК, для ее производства не требуется наличие вирусного патогена и других компонентов и элементов, связанных с инфекционным возбудителем. По словам Петрова, сейчас "Урал" проходит доклинические испытания на мышах, после чего "Медсинтез" будет выходить на клинические испытания.
Также он отметил, что "Урал" можно будет перевозить и хранить в условиях +2, +8 градусов в жидком виде, что облегчает процесс транспортировки. По мнению Петрова, "Медсинтез" сможет поставлять вакцину в страны Ближнего Востока и Южной Америки, откуда уже есть соответствующие запросы.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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