https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588675237.html

Производитель вакцины "Урал" против COVID-19 оценил ее эффективность

Производитель вакцины "Урал" против COVID-19 оценил ее эффективность

Генетическая вакцина "Урал" учитывает эволюционный процесс вируса, из-за чего будет эффективна против любых разновидностей COVID-19, даже тех, которые могут... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T20:20

2020-12-10T20:20

2020-12-10T20:22

распространение нового коронавируса

ближний восток

южная америка

екатеринбург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030829_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_51317f1dd9ab919ea7d91aa15712a584.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Генетическая вакцина "Урал" учитывает эволюционный процесс вируса, из-за чего будет эффективна против любых разновидностей COVID-19, даже тех, которые могут возникнуть в дальнейшем, заявил председатель совета директоров производителя препарата ООО "Завод Медсинтез" Александр Петров."Наша вакцина разрабатывается таким образом, что она будет эффективна против любых разновидностей COVID, которые даже возможно будут возникать. Она учитывает эволюционный процесс вируса, то есть она сконструирована таким особым образом. Это новая совершенно технология, это инновационная вакцина", - сказал Петров в ходе общения в видеоформате с депутатом думы Екатеринбурга Тимофеем Жуковым, отметив, что предполагается, что вакцина будет гипоаллергенной.Он пояснил, что вакцина получена методом генетической инженерии с использованием рекоменантной ДНК, для ее производства не требуется наличие вирусного патогена и других компонентов и элементов, связанных с инфекционным возбудителем. По словам Петрова, сейчас "Урал" проходит доклинические испытания на мышах, после чего "Медсинтез" будет выходить на клинические испытания.Также он отметил, что "Урал" можно будет перевозить и хранить в условиях +2, +8 градусов в жидком виде, что облегчает процесс транспортировки. По мнению Петрова, "Медсинтез" сможет поставлять вакцину в страны Ближнего Востока и Южной Америки, откуда уже есть соответствующие запросы.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

https://ria.ru/20201210/soveschanie-1588659438.html

ближний восток

южная америка

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, южная америка, екатеринбург, общество