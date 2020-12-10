https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588658760.html

Голикова рассказала о поступлениях "Спутника V" в гражданский оборот

Голикова рассказала о поступлениях "Спутника V" в гражданский оборот

Около 6,9 миллиона доз вакцины "Спутник V" с декабря по конец февраля поступят в гражданский оборот, и дополнительно – вакцина центра "Вектор", заявила... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:52

2020-12-10T18:52

2020-12-10T18:52

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирусы

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татьяна голикова

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Около 6,9 миллиона доз вакцины "Спутник V" с декабря по конец февраля поступят в гражданский оборот, и дополнительно – вакцина центра "Вектор", заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Предполагается, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 миллионов доз вакцины "Спутник V", плюс дополнительно вакцина (центра - ред.) "Вектор", объемы которой поступления в гражданский оборот сейчас оцениваются", - заявила она в ходе брифинга.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588569260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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