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В гражданский оборот поступят 7,8 тысячи доз вакцины "Вектора"
В гражданский оборот поступят 7,8 тысячи доз вакцины "Вектора"
На этой неделе 7,8 тысячи доз вакцины центра "Вектор" поступят в гражданский оборот, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:51
2020-12-10T18:51
2020-12-10T18:51
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здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. На этой неделе 7,8 тысячи доз вакцины центра "Вектор" поступят в гражданский оборот, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Наряду со "Спутником V" на этой неделе в гражданский оборот поступят 7,8 тысячи доз вакцины "ЭпиВакКорона" государственного научного центра "Вектор", - сказала Голикова в ходе брифинга.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество