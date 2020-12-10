https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588658208.html

В гражданский оборот поступят 7,8 тысячи доз вакцины "Вектора"

В гражданский оборот поступят 7,8 тысячи доз вакцины "Вектора"

На этой неделе 7,8 тысячи доз вакцины центра "Вектор" поступят в гражданский оборот, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:51

2020-12-10T18:51

2020-12-10T18:51

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. На этой неделе 7,8 тысячи доз вакцины центра "Вектор" поступят в гражданский оборот, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Наряду со "Спутником V" на этой неделе в гражданский оборот поступят 7,8 тысячи доз вакцины "ЭпиВакКорона" государственного научного центра "Вектор", - сказала Голикова в ходе брифинга.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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