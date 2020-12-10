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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588652502.html
Президент Аргентины сообщил, что первым в стране привьется "Спутником V"
Президент Аргентины сообщил, что первым в стране привьется "Спутником V"
Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил журналистам, что намерен первым в стране привиться российской вакциной от COVID-19, у него нет никаких сомнений в РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:26
2020-12-10T18:26
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
альберто фернандес
здоровье - общество
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек – РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил журналистам, что намерен первым в стране привиться российской вакциной от COVID-19, у него нет никаких сомнений в качестве препарата.Ранее он сообщил, что Аргентина и Россия подписали контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", который позволит в январе-феврале 2021 года привить 10 миллионов человек."В Аргентине многие сомневаются в способностях российской науки…. Но, чтобы снять все сомнения, я буду первым, кто привьется вакциной, когда она сюда прибудет, потому что у меня нет никакого сомнения в качестве вакцины… Я вакцинируюсь раньше всех, чтобы ни у кого не было страха", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, альберто фернандес, здоровье - общество, аргентина, в мире

Президент Аргентины сообщил, что первым в стране привьется "Спутником V"

18:26 10.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : РФПИ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек – РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил журналистам, что намерен первым в стране привиться российской вакциной от COVID-19, у него нет никаких сомнений в качестве препарата.
Ранее он сообщил, что Аргентина и Россия подписали контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", который позволит в январе-феврале 2021 года привить 10 миллионов человек.
"В Аргентине многие сомневаются в способностях российской науки…. Но, чтобы снять все сомнения, я буду первым, кто привьется вакциной, когда она сюда прибудет, потому что у меня нет никакого сомнения в качестве вакцины… Я вакцинируюсь раньше всех, чтобы ни у кого не было страха", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Альберто ФернандесЗдоровье - ОбществоАргентинаВ мире
 
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