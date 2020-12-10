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Президент Аргентины сообщил, что первым в стране привьется "Спутником V"
Президент Аргентины сообщил, что первым в стране привьется "Спутником V"
Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил журналистам, что намерен первым в стране привиться российской вакциной от COVID-19, у него нет никаких сомнений в РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:26
2020-12-10T18:26
2020-12-10T18:26
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
альберто фернандес
здоровье - общество
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек – РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил журналистам, что намерен первым в стране привиться российской вакциной от COVID-19, у него нет никаких сомнений в качестве препарата.Ранее он сообщил, что Аргентина и Россия подписали контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", который позволит в январе-феврале 2021 года привить 10 миллионов человек."В Аргентине многие сомневаются в способностях российской науки…. Но, чтобы снять все сомнения, я буду первым, кто привьется вакциной, когда она сюда прибудет, потому что у меня нет никакого сомнения в качестве вакцины… Я вакцинируюсь раньше всех, чтобы ни у кого не было страха", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, альберто фернандес, здоровье - общество, аргентина, в мире