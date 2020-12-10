https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588652502.html

Президент Аргентины сообщил, что первым в стране привьется "Спутником V"

Президент Аргентины сообщил, что первым в стране привьется "Спутником V"

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил журналистам, что намерен первым в стране привиться российской вакциной от COVID-19, у него нет никаких сомнений в РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:26

2020-12-10T18:26

2020-12-10T18:26

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

альберто фернандес

здоровье - общество

аргентина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584070241_0:104:1024:680_1920x0_80_0_0_1f665644eef5e3652a26c62e88aa99ee.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 дек – РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил журналистам, что намерен первым в стране привиться российской вакциной от COVID-19, у него нет никаких сомнений в качестве препарата.Ранее он сообщил, что Аргентина и Россия подписали контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", который позволит в январе-феврале 2021 года привить 10 миллионов человек."В Аргентине многие сомневаются в способностях российской науки…. Но, чтобы снять все сомнения, я буду первым, кто привьется вакциной, когда она сюда прибудет, потому что у меня нет никакого сомнения в качестве вакцины… Я вакцинируюсь раньше всех, чтобы ни у кого не было страха", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, альберто фернандес, здоровье - общество, аргентина, в мире