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Гинцбург рассказал о переговорах РФПИ с Турцией по "Спутник V"
Гинцбург рассказал о переговорах РФПИ с Турцией по "Спутник V"
РФПИ ведет переговоры о поставках и производстве вакцины "Спутник V" со многими странами, включая Турцию, рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:47
2020-12-10T14:03
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вакцина "спутник v"
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коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
турция
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. РФПИ ведет переговоры о поставках и производстве вакцины "Спутник V" со многими странами, включая Турцию, рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.В среду телеканал Haberturk cо ссылкой на заявление главы минздрава Турции Фахреттина Коджи сообщил, что Анкара не будет производить закупку российской вакцины от коронавируса, так как она якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике. Однако позже Коджа сказал журналистам, что проблем с поставкой российской вакцины в Турцию в случае успешного прохождения ею надлежащей лабораторной практики по токсикологии не возникнет.Переговоры "о возможности исследования и приобретения, возможности выпуска вакцины "Спутник V" на территории Турецкой Республики", по словам Гинцбурга, сейчас ведутся."В настоящее время с участием нашего института, института-разработчика данного препарата, Российский фонд прямых инвестиций в настоящее время ведет аналогичные переговоры, очень успешно, с несколькими десятками стран на нашей планете. Все эти переговоры находятся на различной стадии: где-то уже начаты пробные производства, где-то идут клинические испытания в рамках третьей фазы", - рассказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, турция, общество

Гинцбург рассказал о переговорах РФПИ с Турцией по "Спутник V"

13:47 10.12.2020 (обновлено: 14:03 10.12.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. РФПИ ведет переговоры о поставках и производстве вакцины "Спутник V" со многими странами, включая Турцию, рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В среду телеканал Haberturk cо ссылкой на заявление главы минздрава Турции Фахреттина Коджи сообщил, что Анкара не будет производить закупку российской вакцины от коронавируса, так как она якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике. Однако позже Коджа сказал журналистам, что проблем с поставкой российской вакцины в Турцию в случае успешного прохождения ею надлежащей лабораторной практики по токсикологии не возникнет.
Переговоры "о возможности исследования и приобретения, возможности выпуска вакцины "Спутник V" на территории Турецкой Республики", по словам Гинцбурга, сейчас ведутся.
"В настоящее время с участием нашего института, института-разработчика данного препарата, Российский фонд прямых инвестиций в настоящее время ведет аналогичные переговоры, очень успешно, с несколькими десятками стран на нашей планете. Все эти переговоры находятся на различной стадии: где-то уже начаты пробные производства, где-то идут клинические испытания в рамках третьей фазы", - рассказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийТурцияОбщество
 
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