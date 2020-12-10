https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588589408.html

Гинцбург рассказал о переговорах РФПИ с Турцией по "Спутник V"

Гинцбург рассказал о переговорах РФПИ с Турцией по "Спутник V"

РФПИ ведет переговоры о поставках и производстве вакцины "Спутник V" со многими странами, включая Турцию, рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:47

2020-12-10T13:47

2020-12-10T14:03

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

турция

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. РФПИ ведет переговоры о поставках и производстве вакцины "Спутник V" со многими странами, включая Турцию, рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.В среду телеканал Haberturk cо ссылкой на заявление главы минздрава Турции Фахреттина Коджи сообщил, что Анкара не будет производить закупку российской вакцины от коронавируса, так как она якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике. Однако позже Коджа сказал журналистам, что проблем с поставкой российской вакцины в Турцию в случае успешного прохождения ею надлежащей лабораторной практики по токсикологии не возникнет.Переговоры "о возможности исследования и приобретения, возможности выпуска вакцины "Спутник V" на территории Турецкой Республики", по словам Гинцбурга, сейчас ведутся."В настоящее время с участием нашего института, института-разработчика данного препарата, Российский фонд прямых инвестиций в настоящее время ведет аналогичные переговоры, очень успешно, с несколькими десятками стран на нашей планете. Все эти переговоры находятся на различной стадии: где-то уже начаты пробные производства, где-то идут клинические испытания в рамках третьей фазы", - рассказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

турция

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, турция, общество