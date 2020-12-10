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https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588587335.html
Премьер Украины оценил вероятность закупки российской вакцины от COVID-19
Премьер Украины оценил вероятность закупки российской вакцины от COVID-19
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:34
2020-12-10T13:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
оппозиционная платформа - за жизнь
коронавирусы
виктор медведчук
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
евросоюз
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КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет."По российской вакцине, даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. То есть она не может быть использована на Украине так же, как в развитых странах. Что такое третья стадия? Это наиболее массовая стадия, которая как раз показывает все риски, угрозы, которые эта вакцина может в себе нести. Поэтому сегодня речь о закупке российской вакцины не идет", - сказал Шмыгаль в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.При этом премьер отметил, что Украина без вакцины не останется, и напомнил, что страна является участником глобальной инициативы Covax и уже с марта ожидает получить первый миллион вакцин.Председатель политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук во вторник посетил центр Гамалеи в Москве, который производит российскую вакцину "Спутник V", и обсудил с руководством вопросы ее применения на Украине. РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 858 714 человек (13 371 за минувшие сутки), выздоровели 465 021 заболевших, летальных случаев – 14 470.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, коронавирусы, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, евросоюз, владимир зеленский, владимир путин, москва, южная корея, белоруссия

Премьер Украины оценил вероятность закупки российской вакцины от COVID-19

13:34 10.12.2020
 
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет.
"По российской вакцине, даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. То есть она не может быть использована на Украине так же, как в развитых странах. Что такое третья стадия? Это наиболее массовая стадия, которая как раз показывает все риски, угрозы, которые эта вакцина может в себе нести. Поэтому сегодня речь о закупке российской вакцины не идет", - сказал Шмыгаль в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
При этом премьер отметил, что Украина без вакцины не останется, и напомнил, что страна является участником глобальной инициативы Covax и уже с марта ожидает получить первый миллион вакцин.
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук во вторник посетил центр Гамалеи в Москве, который производит российскую вакцину "Спутник V", и обсудил с руководством вопросы ее применения на Украине. РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 858 714 человек (13 371 за минувшие сутки), выздоровели 465 021 заболевших, летальных случаев – 14 470.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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