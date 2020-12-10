https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588569260.html

Академик РАН допустил, что "Спутник V" может стать однокомпонентным

Академик РАН допустил, что "Спутник V" может стать однокомпонентным

Вакцина "Спутник V" может стать однокомпонентной без потери эффективности для некоторых групп граждан, считает академик РАН, научный руководитель Национального... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:25

2020-12-10T12:25

2020-12-10T12:25

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

рамил хабриев

коронавирусы

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" может стать однокомпонентной без потери эффективности для некоторых групп граждан, считает академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Семашко Рамил Хабриев.Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова отмечала, что необходимость вводить компоненты вакцины дважды колоссально снижают ее эффективность, потому что люди могут не дойти на второй этап вакцинации."До введения второго компонента эффект достигал уже 70%. Вполне возможно, если мы посмотрим этот протокол (клинических испытаний 20 тысяч человек), изменив его на каких-то возрастных группах, эффективность ее (вакцины) будет выше. Вполне возможно, что и такой механизм введения тоже возможен будет. Особенно с учетом того, что ревакцинация в тот же день невозможна", - сказал Хабриев.Он также отметил, что эксперты рассматривают возможность увеличения срока второго компонента."Специалисты показывают, что это может еще увеличить надежность вакцины", - сказал Хабриев.Он напомнил, что эффективность до введения второго компонента составляет 69,3%. Если же говорить об эффективности после введения второго компонента, то она составила 96,2%, то есть после 21 дня. Однако, по мнению академика, оценка показателей эффективности может быть уточнена в большую сторону после получения данных от 20 тысяч испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588558896.html

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вакцина "спутник v", анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рамил хабриев, коронавирусы, российская академия наук, общество