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Центробанк нашел способ защитить россиян от навязывания услуг
Центробанк нашел способ защитить россиян от навязывания услуг
Центробанк намерен ужесточить продажу банками небанковских продуктов и услуг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:11
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центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Центробанк намерен ужесточить продажу банками небанковских продуктов и услуг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный регулятором.Инициатива предполагает внедрение "паспортов" финансовых продуктов или ключевых информационных документов.В них будут раскрываться выгоды и риски вложений, а также сведения о сути финансового инструмента и возможных комиссиях. Банк должен будет передать памятку потребителю до заключения договора.За невыполнение предписаний ЦБ сможет принимать меры в отношении кредитных организаций, в том числе накладывать штрафы и ограничивать определенные операции.
https://ria.ru/20201210/bank-1588541405.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк нашел способ защитить россиян от навязывания услуг

11:11 10.12.2020 (обновлено: 12:46 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Центробанк намерен ужесточить продажу банками небанковских продуктов и услуг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный регулятором.
Инициатива предполагает внедрение "паспортов" финансовых продуктов или ключевых информационных документов.
В них будут раскрываться выгоды и риски вложений, а также сведения о сути финансового инструмента и возможных комиссиях. Банк должен будет передать памятку потребителю до заключения договора.
За невыполнение предписаний ЦБ сможет принимать меры в отношении кредитных организаций, в том числе накладывать штрафы и ограничивать определенные операции.
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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