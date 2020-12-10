https://ria.ru/20201210/uslugi-1588555947.html

Центробанк нашел способ защитить россиян от навязывания услуг

Центробанк нашел способ защитить россиян от навязывания услуг

Центробанк намерен ужесточить продажу банками небанковских продуктов и услуг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:11

2020-12-10T11:11

2020-12-10T12:46

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Центробанк намерен ужесточить продажу банками небанковских продуктов и услуг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный регулятором.Инициатива предполагает внедрение "паспортов" финансовых продуктов или ключевых информационных документов.В них будут раскрываться выгоды и риски вложений, а также сведения о сути финансового инструмента и возможных комиссиях. Банк должен будет передать памятку потребителю до заключения договора.За невыполнение предписаний ЦБ сможет принимать меры в отношении кредитных организаций, в том числе накладывать штрафы и ограничивать определенные операции.

https://ria.ru/20201210/bank-1588541405.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика