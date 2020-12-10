https://ria.ru/20201210/uscherb-1588562162.html

Суд взыскал с Ислямова свыше 52 миллионов рублей за энергоблокаду Крыма

Суд взыскал с Ислямова свыше 52 миллионов рублей за энергоблокаду Крыма

Верховный суд Крыма удовлетворил гражданские иски и взыскал с организатора энергоблокады республики Ленура Ислямова свыше 52 миллионов рублей. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T11:45

2020-12-10T11:45

2020-12-10T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Верховный суд Крыма удовлетворил гражданские иски и взыскал с организатора энергоблокады республики Ленура Ислямова свыше 52 миллионов рублей.В четверг Верховный суд Крыма признал Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Начало срока отбытия наказания будет считаться с момента экстрадиции Ислямова. В настоящее время, по словам адвоката Николая Полозова, бизнесмен находится в Киеве.Также удовлетворены гражданские иски минздрава Крыма на сумму 5,9 миллиона рублей, алуштинского молокозавода "Бег" (5 миллионов рублей), Черноморского флота РФ (217 тысяч рублей), Севастопольского авиационного предприятия (297 тысяч рублей).Кроме того, потерпевшими признаны ещё ряд предприятий, среди которых "Крымэнерго", которые также вправе требовать возмещения ущерба.

https://ria.ru/20201210/blokada-1588546244.html

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ленур ислямов, минздрав крыма, крымэнерго, республика крым, происшествия