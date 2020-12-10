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Захарова прокомментировала популярность русских песен на Украине
Захарова прокомментировала популярность русских песен на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что Киев признает объективными данные компании Google о популярности русскоязычных... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:31
2020-12-10T17:06
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что Киев признает объективными данные компании Google о популярности русскоязычных песен на Украине."Мы обратили внимание на публикацию в блоге украинского офиса американской компании Google. Сообщается, что в уходящем году жители Украины — как они могли? — вновь слушали преимущественно песни на русском языке. Речь идет о сервисах YouTube, YouTube-music — среди десяти самых популярных композиций только две работы исполнили украинские артисты и творческие коллективы. И те — досада — на русском", — заявила Захарова в ходе брифинга.При этом, обращаясь к властям Украины, она спросила, могут они "признать данные американских компаний правдивыми, честными, не передернутыми"."Надеюсь, что да. Вряд ли эти компании можно заподозрить в каких-то пророссийских симпатиях", — сказала дипломат.Захарова напомнила, что 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о функционировании украинского языка как государственного."Он направлен на тотальную украинизацию общественно-политической жизни страны", — отметила она.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предписывает его употребление практически во всех сферах жизни: в госорганах, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в документе делается исключение для английского и других языков стран Европейского союза. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%.Украинский лидер Владимир Зеленский, будучи на посту президента, пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия Конституции страны. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, украина, в мире

Захарова прокомментировала популярность русских песен на Украине

15:31 10.12.2020 (обновлено: 17:06 10.12.2020)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© МИД РФ
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что Киев признает объективными данные компании Google о популярности русскоязычных песен на Украине.
"Мы обратили внимание на публикацию в блоге украинского офиса американской компании Google. Сообщается, что в уходящем году жители Украины — как они могли? — вновь слушали преимущественно песни на русском языке. Речь идет о сервисах YouTube, YouTube-music — среди десяти самых популярных композиций только две работы исполнили украинские артисты и творческие коллективы. И те — досада — на русском", — заявила Захарова в ходе брифинга.
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При этом, обращаясь к властям Украины, она спросила, могут они "признать данные американских компаний правдивыми, честными, не передернутыми".
"Надеюсь, что да. Вряд ли эти компании можно заподозрить в каких-то пророссийских симпатиях", — сказала дипломат.
Захарова напомнила, что 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о функционировании украинского языка как государственного.
"Он направлен на тотальную украинизацию общественно-политической жизни страны", — отметила она.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предписывает его употребление практически во всех сферах жизни: в госорганах, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в документе делается исключение для английского и других языков стран Европейского союза. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%.
Украинский лидер Владимир Зеленский, будучи на посту президента, пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия Конституции страны. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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