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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201210/udmurtiya-1588632856.html
Власти Удмуртии рассказали об акции "Елка желаний" в регионе
Власти Удмуртии рассказали об акции "Елка желаний" в регионе
Чиновники Удмуртии подключились ко всероссийской акции "Елка желаний" и намерены исполнить новогодние мечты детей из многодетных семей, пожилых жителей региона... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:09
2020-12-10T17:09
удмуртская республика
елка желаний
александр бречалов
владимир путин
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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УФА, 10 дек – РИА Новости. Чиновники Удмуртии подключились ко всероссийской акции "Елка желаний" и намерены исполнить новогодние мечты детей из многодетных семей, пожилых жителей региона и ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе главы республики.Ранее президент России Владимир Путин в рамках всероссийского онлайн-марафона #МыВместе дал старт акции "Елка желаний", которая реализуется в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной" платформы "Россия – страна возможностей". Воспитанники из детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья или попавшие в сложную жизненную ситуацию в канун Нового года могут получить желанные подарки."В этом году всероссийская акция "Елка желаний" пройдёт в Удмуртии во второй раз. На ёлке будет собрано 60 желаний детей из многодетных семей и попавших в трудные жизненные ситуации, талантливых ребят. Кроме того, региональный оргкомитет впервые собрал мечты пожилых людей, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны", - сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.В сообщении отмечается, что все регионы Приволжского федерального округа участвуют в акции "Елка желания". "Тысячи ребят смогу исполнить свои заветные желания и получить подарки к Новому Году. На новогодней ёлке в аппарате полномочного представителя — 16 заявок детей из 8 регионов ПФО, например, семилетняя София из Удмуртии мечтает о цифровом фортепиано", - говорится в сообщении пресс-службы.В 2019 году депутаты и члены правительства Удмуртии исполнили желания 53 детей. Проведение благотворительной акции в регионе инициировал глава Удмуртии Александр Бречалов во время ежегодного доклада на сессии госсовета республики.
https://ria.ru/20201207/mechty-1587994736.html
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елка желаний, александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия), общество

Власти Удмуртии рассказали об акции "Елка желаний" в регионе

17:09 10.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк"Ёлка желаний" на форуме "Добровольцы России" в Сочи
Ёлка желаний на форуме Добровольцы России в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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УФА, 10 дек – РИА Новости. Чиновники Удмуртии подключились ко всероссийской акции "Елка желаний" и намерены исполнить новогодние мечты детей из многодетных семей, пожилых жителей региона и ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе главы республики.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках всероссийского онлайн-марафона #МыВместе дал старт акции "Елка желаний", которая реализуется в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной" платформы "Россия – страна возможностей". Воспитанники из детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья или попавшие в сложную жизненную ситуацию в канун Нового года могут получить желанные подарки.
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"В этом году всероссийская акция "Елка желаний" пройдёт в Удмуртии во второй раз. На ёлке будет собрано 60 желаний детей из многодетных семей и попавших в трудные жизненные ситуации, талантливых ребят. Кроме того, региональный оргкомитет впервые собрал мечты пожилых людей, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны", - сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
В сообщении отмечается, что все регионы Приволжского федерального округа участвуют в акции "Елка желания". "Тысячи ребят смогу исполнить свои заветные желания и получить подарки к Новому Году. На новогодней ёлке в аппарате полномочного представителя — 16 заявок детей из 8 регионов ПФО, например, семилетняя София из Удмуртии мечтает о цифровом фортепиано", - говорится в сообщении пресс-службы.
В 2019 году депутаты и члены правительства Удмуртии исполнили желания 53 детей. Проведение благотворительной акции в регионе инициировал глава Удмуртии Александр Бречалов во время ежегодного доклада на сессии госсовета республики.
Финалисты, победители и наставники конкурса Лидеры России исполнили в канун Нового года сотни желаний детей в рамках добровольческой акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 31.12.2019
31 декабря 2019, 14:19Новый год—2020
Победители "Лидеров России" исполняют мечты детей с "Елки желаний"
 
Удмуртская РеспубликаЕлка желанийАлександр БречаловВладимир ПутинУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
 
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