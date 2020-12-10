https://ria.ru/20201210/udmurtiya-1588632856.html

Власти Удмуртии рассказали об акции "Елка желаний" в регионе

Власти Удмуртии рассказали об акции "Елка желаний" в регионе

Чиновники Удмуртии подключились ко всероссийской акции "Елка желаний" и намерены исполнить новогодние мечты детей из многодетных семей, пожилых жителей региона... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:09

2020-12-10T17:09

2020-12-10T17:09

удмуртская республика

елка желаний

александр бречалов

владимир путин

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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УФА, 10 дек – РИА Новости. Чиновники Удмуртии подключились ко всероссийской акции "Елка желаний" и намерены исполнить новогодние мечты детей из многодетных семей, пожилых жителей региона и ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе главы республики.Ранее президент России Владимир Путин в рамках всероссийского онлайн-марафона #МыВместе дал старт акции "Елка желаний", которая реализуется в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной" платформы "Россия – страна возможностей". Воспитанники из детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья или попавшие в сложную жизненную ситуацию в канун Нового года могут получить желанные подарки."В этом году всероссийская акция "Елка желаний" пройдёт в Удмуртии во второй раз. На ёлке будет собрано 60 желаний детей из многодетных семей и попавших в трудные жизненные ситуации, талантливых ребят. Кроме того, региональный оргкомитет впервые собрал мечты пожилых людей, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны", - сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.В сообщении отмечается, что все регионы Приволжского федерального округа участвуют в акции "Елка желания". "Тысячи ребят смогу исполнить свои заветные желания и получить подарки к Новому Году. На новогодней ёлке в аппарате полномочного представителя — 16 заявок детей из 8 регионов ПФО, например, семилетняя София из Удмуртии мечтает о цифровом фортепиано", - говорится в сообщении пресс-службы.В 2019 году депутаты и члены правительства Удмуртии исполнили желания 53 детей. Проведение благотворительной акции в регионе инициировал глава Удмуртии Александр Бречалов во время ежегодного доклада на сессии госсовета республики.

https://ria.ru/20201207/mechty-1587994736.html

https://ria.ru/20191231/1563047434.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елка желаний, александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия), общество