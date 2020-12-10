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Эксперт назвал военно-морские учения России и НАТО позитивным событием
Эксперт назвал военно-морские учения России и НАТО позитивным событием
Проводимые ВМС Пакистана военно-морские учения AMAN-2021, участие в которых примут также Россия и ряд стран НАТО, в том числе США и Великобритания, является... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:37
2020-12-10T13:37
россия
сергей липовой
офицеры россии
нато
великобритания
пакистан
сша
безопасность
в мире
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Проводимые ВМС Пакистана военно-морские учения AMAN-2021, участие в которых примут также Россия и ряд стран НАТО, в том числе США и Великобритания, является позитивным событием, которое поможет снизить напряжение между РФ и Западом, заявил в четверг РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой.Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что корабли Военно-морских сил РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию. Маневры пройдут в феврале у берегов Пакистана.Генерал отметил, что эти учения дают уникальную возможность отработать совместные действия и обменяться опытом с военно-морскими силами стран Запада."Кроме того, мы сможем в очередной раз позволить НАТО оценить прекрасную подготовку личного состава наших военно-морских подразделений, а это уже будет для альянса поводом для размышлений на тему "Стоит ли дальше провоцировать Россию на решительные действия", - добавил собеседник агентства.
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россия, сергей липовой, офицеры россии, нато, великобритания, пакистан, сша, безопасность, в мире

Эксперт назвал военно-морские учения России и НАТО позитивным событием

13:37 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСтрельбы во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
Стрельбы во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Проводимые ВМС Пакистана военно-морские учения AMAN-2021, участие в которых примут также Россия и ряд стран НАТО, в том числе США и Великобритания, является позитивным событием, которое поможет снизить напряжение между РФ и Западом, заявил в четверг РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что корабли Военно-морских сил РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию. Маневры пройдут в феврале у берегов Пакистана.

"Совместные военно-морские учения с НАТО можно расценивать как попытку Запада хоть немного снизить напряженность в отношениях с Россией, которая в последнее время только нарастает. Несмотря на все заявления о том, что РФ нуждается в "сдерживании", НАТО все же стремится к мирному взаимодействию. И это хороший признак", - сказал Липовой.

Генерал отметил, что эти учения дают уникальную возможность отработать совместные действия и обменяться опытом с военно-морскими силами стран Запада.
"Кроме того, мы сможем в очередной раз позволить НАТО оценить прекрасную подготовку личного состава наших военно-морских подразделений, а это уже будет для альянса поводом для размышлений на тему "Стоит ли дальше провоцировать Россию на решительные действия", - добавил собеседник агентства.
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РоссияСергей ЛиповойОфицеры РоссииНАТОВеликобританияПакистанСШАБезопасностьВ мире
 
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