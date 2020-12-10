https://ria.ru/20201210/ucheniya-1588578685.html

Кремль не располагает информацией о совместных учениях ВМФ России и НАТО

Кремль не располагает информацией о совместных учениях ВМФ России и НАТО

В Кремле не располагают информацией о совместных учениях кораблей Военно-морского флота РФ и стран НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T13:02

2020-12-10T13:02

2020-12-10T13:02

нато

дмитрий песков

великобритания

пакистан

сша

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о совместных учениях кораблей Военно-морского флота РФ и стран НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что корабли Военно-морских сил РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию. Маневры пройдут в феврале у берегов Пакистана.В ходе общения с журналистами Пескова спросили, следует ли воспринимать эту новость как нечто необычное."Я не могу вам ничего сказать, я не располагаю просто информацией. Я рекомендую вам в наше оборонное ведомство обратиться", - сказал Песков.

https://ria.ru/20201201/dogovor-1587232494.html

великобритания

пакистан

сша

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нато, дмитрий песков, великобритания, пакистан, сша, в мире