https://ria.ru/20201210/ucheniya-1588578685.html
Кремль не располагает информацией о совместных учениях ВМФ России и НАТО
Кремль не располагает информацией о совместных учениях ВМФ России и НАТО
В Кремле не располагают информацией о совместных учениях кораблей Военно-морского флота РФ и стран НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:02
2020-12-10T13:02
2020-12-10T13:02
нато
дмитрий песков
великобритания
пакистан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_301abaf6e9aef9110530e114e7b5af63.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о совместных учениях кораблей Военно-морского флота РФ и стран НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что корабли Военно-морских сил РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию. Маневры пройдут в феврале у берегов Пакистана.В ходе общения с журналистами Пескова спросили, следует ли воспринимать эту новость как нечто необычное."Я не могу вам ничего сказать, я не располагаю просто информацией. Я рекомендую вам в наше оборонное ведомство обратиться", - сказал Песков.
https://ria.ru/20201201/dogovor-1587232494.html
великобритания
пакистан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_15f7280b1936c57029606f1efb60c9ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, дмитрий песков, великобритания, пакистан, сша, в мире