https://ria.ru/20201210/ucheniya-1588543020.html

ВМФ России впервые за десять лет проведет совместные с НАТО учения

ВМФ России впервые за десять лет проведет совместные с НАТО учения

Корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T09:48

2020-12-10T09:48

2020-12-10T10:10

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япония

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.Маневры "АМАН-2021" пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи."В учении <...>, кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии", — сказано в релизе.Россию будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках учений "Болд монарх".

https://ria.ru/20201201/dogovor-1587232494.html

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военно-морские силы сша, япония, сша, испания, вмф рф, нато, пакистан, в мире