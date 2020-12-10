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ВМФ России впервые за десять лет проведет совместные с НАТО учения
ВМФ России впервые за десять лет проведет совместные с НАТО учения
Корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T09:48
2020-12-10T09:48
2020-12-10T10:10
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.Маневры "АМАН-2021" пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи."В учении <...>, кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии", — сказано в релизе.Россию будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках учений "Болд монарх".
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военно-морские силы сша, япония, сша, испания, вмф рф, нато, пакистан, в мире