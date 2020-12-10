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Число людей в тюрьмах сократилось в два раза, заявил Путин
Число людей в тюрьмах сократилось в два раза, заявил Путин
В два раза сократилось количество лиц в тюрьмах и в четыре раза - число арестованных, рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:44
2020-12-10T15:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В два раза сократилось количество лиц в тюрьмах и в четыре раза - число арестованных, рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека."Вы сказали о том, что сократилось в два раза у нас тюремное население. Это точно так и есть, в два раза и в четыре раза, обращаю ваше внимание, сократилось количество людей, в отношении которых применяются меры пресечения - содержание под стражей, в четыре раза", - сказал Путин, отвечая на выступление правозащитницы Евы Меркачевой."И, кстати говоря, в значительной степени все вот эти достижения, если можно так сказать, по гуманизации этой сферы были связаны и с правозащитной деятельностью. Органы следствия, дознания, вообще государство в целом, судебная система реагировала в том числе и на запросы правозащитников, так что за это вам спасибо",- отметил президент.
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россия, владимир путин, общество

Число людей в тюрьмах сократилось в два раза, заявил Путин

14:44 10.12.2020 (обновлено: 15:00 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПодследственный в СИЗО
Подследственный в СИЗО - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В два раза сократилось количество лиц в тюрьмах и в четыре раза - число арестованных, рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Вы сказали о том, что сократилось в два раза у нас тюремное население. Это точно так и есть, в два раза и в четыре раза, обращаю ваше внимание, сократилось количество людей, в отношении которых применяются меры пресечения - содержание под стражей, в четыре раза", - сказал Путин, отвечая на выступление правозащитницы Евы Меркачевой.
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"И, кстати говоря, в значительной степени все вот эти достижения, если можно так сказать, по гуманизации этой сферы были связаны и с правозащитной деятельностью. Органы следствия, дознания, вообще государство в целом, судебная система реагировала в том числе и на запросы правозащитников, так что за это вам спасибо",- отметил президент.
 
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