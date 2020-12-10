https://ria.ru/20201210/tyurma-1588601970.html

Число людей в тюрьмах сократилось в два раза, заявил Путин

Число людей в тюрьмах сократилось в два раза, заявил Путин

В два раза сократилось количество лиц в тюрьмах и в четыре раза - число арестованных, рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:44

2020-12-10T14:44

2020-12-10T15:00

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587191078_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_0a0d18c4575088bc4c1e32ecc293bec5.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В два раза сократилось количество лиц в тюрьмах и в четыре раза - число арестованных, рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека."Вы сказали о том, что сократилось в два раза у нас тюремное население. Это точно так и есть, в два раза и в четыре раза, обращаю ваше внимание, сократилось количество людей, в отношении которых применяются меры пресечения - содержание под стражей, в четыре раза", - сказал Путин, отвечая на выступление правозащитницы Евы Меркачевой."И, кстати говоря, в значительной степени все вот эти достижения, если можно так сказать, по гуманизации этой сферы были связаны и с правозащитной деятельностью. Органы следствия, дознания, вообще государство в целом, судебная система реагировала в том числе и на запросы правозащитников, так что за это вам спасибо",- отметил президент.

https://ria.ru/20200929/nakazanie-1577919387.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество