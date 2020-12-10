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Число людей в тюрьмах сократилось в два раза, заявил Путин
Число людей в тюрьмах сократилось в два раза, заявил Путин
В два раза сократилось количество лиц в тюрьмах и в четыре раза - число арестованных, рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:44
2020-12-10T14:44
2020-12-10T15:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В два раза сократилось количество лиц в тюрьмах и в четыре раза - число арестованных, рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека."Вы сказали о том, что сократилось в два раза у нас тюремное население. Это точно так и есть, в два раза и в четыре раза, обращаю ваше внимание, сократилось количество людей, в отношении которых применяются меры пресечения - содержание под стражей, в четыре раза", - сказал Путин, отвечая на выступление правозащитницы Евы Меркачевой."И, кстати говоря, в значительной степени все вот эти достижения, если можно так сказать, по гуманизации этой сферы были связаны и с правозащитной деятельностью. Органы следствия, дознания, вообще государство в целом, судебная система реагировала в том числе и на запросы правозащитников, так что за это вам спасибо",- отметил президент.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
В два раза сократилось количество лиц в тюрьмах и в четыре раза - число арестованных, рассказал президент РФ Владимир Путин
на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Вы сказали о том, что сократилось в два раза у нас тюремное население. Это точно так и есть, в два раза и в четыре раза, обращаю ваше внимание, сократилось количество людей, в отношении которых применяются меры пресечения - содержание под стражей, в четыре раза", - сказал Путин, отвечая на выступление правозащитницы Евы Меркачевой.
"И, кстати говоря, в значительной степени все вот эти достижения, если можно так сказать, по гуманизации этой сферы были связаны и с правозащитной деятельностью. Органы следствия, дознания, вообще государство в целом, судебная система реагировала в том числе и на запросы правозащитников, так что за это вам спасибо",- отметил президент.