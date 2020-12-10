https://ria.ru/20201210/tsenzura-1588596295.html

Путин назвал блокировку аккаунтов россиян иностранными сайтами цензурой

Путин назвал блокировку аккаунтов россиян иностранными сайтами цензурой

Президент России Владимир Путин назвал цензурой блокировку аккаунтов российских пользователей иностранными ресурсами, подчеркнув, что российская сторона... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:15

2020-12-10T14:15

2020-12-10T14:58

технологии

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал цензурой блокировку аккаунтов российских пользователей иностранными ресурсами, подчеркнув, что российская сторона вынуждена на это реагировать, однако "надо делать так, чтобы себе в ногу не стрелять"."Конечно, я вижу риски, связанные с блокировками деятельности иностранных сетей, которыми пользуются многие тысячи российских граждан, в том числе - как вы сказали - используя эти возможности, зарабатывают себе на жизнь", - отметил Путин в четверг на заседании президентского Совета по правам человека, которое проходит по видеосвязи.Он согласился, что в этой сфере необходимо действовать очень аккуратно.Путин отметил, что следует развивать эту сферу в России."Будем развивать свои собственные сервисы, свои собственные возможности, свои собственные сети, предоставлять качественные услуги у себя и не будем ограничивать людей там, где совершенно это не имеет никакого смысла. Я всегда из этого исходил - что любые наши ответные действия не должны идти нам самим во вред", - заключил Путин.

https://ria.ru/20201202/nakazanie-1587296835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, владимир путин, общество