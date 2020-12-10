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Путин назвал блокировку аккаунтов россиян иностранными сайтами цензурой
Путин назвал блокировку аккаунтов россиян иностранными сайтами цензурой
Президент России Владимир Путин назвал цензурой блокировку аккаунтов российских пользователей иностранными ресурсами, подчеркнув, что российская сторона... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:15
2020-12-10T14:58
технологии
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал цензурой блокировку аккаунтов российских пользователей иностранными ресурсами, подчеркнув, что российская сторона вынуждена на это реагировать, однако "надо делать так, чтобы себе в ногу не стрелять"."Конечно, я вижу риски, связанные с блокировками деятельности иностранных сетей, которыми пользуются многие тысячи российских граждан, в том числе - как вы сказали - используя эти возможности, зарабатывают себе на жизнь", - отметил Путин в четверг на заседании президентского Совета по правам человека, которое проходит по видеосвязи.Он согласился, что в этой сфере необходимо действовать очень аккуратно.Путин отметил, что следует развивать эту сферу в России."Будем развивать свои собственные сервисы, свои собственные возможности, свои собственные сети, предоставлять качественные услуги у себя и не будем ограничивать людей там, где совершенно это не имеет никакого смысла. Я всегда из этого исходил - что любые наши ответные действия не должны идти нам самим во вред", - заключил Путин.
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технологии, владимир путин, общество

Путин назвал блокировку аккаунтов россиян иностранными сайтами цензурой

14:15 10.12.2020 (обновлено: 14:58 10.12.2020)
 
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Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал цензурой блокировку аккаунтов российских пользователей иностранными ресурсами, подчеркнув, что российская сторона вынуждена на это реагировать, однако "надо делать так, чтобы себе в ногу не стрелять".
"Конечно, я вижу риски, связанные с блокировками деятельности иностранных сетей, которыми пользуются многие тысячи российских граждан, в том числе - как вы сказали - используя эти возможности, зарабатывают себе на жизнь", - отметил Путин в четверг на заседании президентского Совета по правам человека, которое проходит по видеосвязи.
Он согласился, что в этой сфере необходимо действовать очень аккуратно.

"Хотя вы сами и показали, что делают, условно говоря, наши так называемые партнеры: вот они занимаются цензурой. Это абсолютно очевидная вещь, понятная, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Это цензура. Это поле информационного противоборства. Не мы это делаем - обращаю ваше внимание на это - заметьте, не мы. Но мы вынуждены на это как-то реагировать, как-то отвечать. Но давайте, разумеется, будем делать таким образом, чтобы самим себе в ногу не стрелять", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что следует развивать эту сферу в России.
"Будем развивать свои собственные сервисы, свои собственные возможности, свои собственные сети, предоставлять качественные услуги у себя и не будем ограничивать людей там, где совершенно это не имеет никакого смысла. Я всегда из этого исходил - что любые наши ответные действия не должны идти нам самим во вред", - заключил Путин.
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