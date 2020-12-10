https://ria.ru/20201210/tseny-1588644815.html

Мишустин дал поручения по нормализации цен на продукты

Мишустин дал поручения по нормализации цен на продукты

Все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к утру понедельника, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:58

2020-12-10T17:58

2020-12-10T18:19

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к утру понедельника, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Хочу обратить сразу ваше внимание на то, что все необходимые нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к девяти утра понедельника и доложены мне лично", - сказал Мишустин на совещании по ситуации с ценами на продукты."Со следующей недели прошу вас, коллеги, мне еженедельно докладывать по ситуации с ценами на базовую продовольственную корзину в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами, если потребуется - принимать срочные решения и сообщать мне лично и незамедлительно", - добавил он."Для стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке необходимо, конечно, принимать комплексные решения. Реагировать надо быстро, с максимальным охватом от поля до прилавка и вовлечь в эту работу всю цепочку: производителей, посредников и торговые сети", - сказал Мишустин на совещании по динамике цен на продовольственные товары.Накануне президент РФ Владимир Путин обратил внимание на удорожание базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.Мишустин в четверг начал с этой темы заседание кабмина, указав, что ведомства и вице-премьеры допустили сбой, который необходимо устранить. Он также анонсировал совещание по ценам на продукты."Сегодня мы обсудим меры, которые необходимы для снижения цен на продукты питания. Хочу обратить сразу ваше внимание на то, что все нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к 9 утра понедельника и доложены мне лично", - заявил Мишустин на совещании о динамике цен на продовольственные товары."Впереди Новый год, и очень важно, чтобы люди могли купить необходимые для них продукты, не отказывать себе и своим близким в возможности отметить праздники", - сказал Мишустин на совещании по динамике цен на продовольственные товары.Он добавил, что в ходе совещания будут обсуждаться меры, которые необходимы для снижения цен на продукты питания.

https://ria.ru/20201210/tseny-1588642563.html

https://ria.ru/20201209/inflyatsiya-1588490419.html

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россия, михаил мишустин, экономика