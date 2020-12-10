Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/tseny-1588644815.html
Мишустин дал поручения по нормализации цен на продукты
Мишустин дал поручения по нормализации цен на продукты
Все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к утру понедельника, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:58
2020-12-10T18:19
россия
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588570358_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_f9ff2cf82ca0796c5a3a321ad2fc7c5a.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к утру понедельника, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Хочу обратить сразу ваше внимание на то, что все необходимые нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к девяти утра понедельника и доложены мне лично", - сказал Мишустин на совещании по ситуации с ценами на продукты."Со следующей недели прошу вас, коллеги, мне еженедельно докладывать по ситуации с ценами на базовую продовольственную корзину в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами, если потребуется - принимать срочные решения и сообщать мне лично и незамедлительно", - добавил он."Для стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке необходимо, конечно, принимать комплексные решения. Реагировать надо быстро, с максимальным охватом от поля до прилавка и вовлечь в эту работу всю цепочку: производителей, посредников и торговые сети", - сказал Мишустин на совещании по динамике цен на продовольственные товары.Накануне президент РФ Владимир Путин обратил внимание на удорожание базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.Мишустин в четверг начал с этой темы заседание кабмина, указав, что ведомства и вице-премьеры допустили сбой, который необходимо устранить. Он также анонсировал совещание по ценам на продукты."Сегодня мы обсудим меры, которые необходимы для снижения цен на продукты питания. Хочу обратить сразу ваше внимание на то, что все нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к 9 утра понедельника и доложены мне лично", - заявил Мишустин на совещании о динамике цен на продовольственные товары."Впереди Новый год, и очень важно, чтобы люди могли купить необходимые для них продукты, не отказывать себе и своим близким в возможности отметить праздники", - сказал Мишустин на совещании по динамике цен на продовольственные товары.Он добавил, что в ходе совещания будут обсуждаться меры, которые необходимы для снижения цен на продукты питания.
https://ria.ru/20201210/tseny-1588642563.html
https://ria.ru/20201209/inflyatsiya-1588490419.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588570358_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_dccea824ff2c016b1d856847849f3263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, экономика

Мишустин дал поручения по нормализации цен на продукты

17:58 10.12.2020 (обновлено: 18:19 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к утру понедельника, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Хочу обратить сразу ваше внимание на то, что все необходимые нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к девяти утра понедельника и доложены мне лично", - сказал Мишустин на совещании по ситуации с ценами на продукты.
"Со следующей недели прошу вас, коллеги, мне еженедельно докладывать по ситуации с ценами на базовую продовольственную корзину в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами, если потребуется - принимать срочные решения и сообщать мне лично и незамедлительно", - добавил он.
Покупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Вчера, 17:53
Источники сообщили об ограничении цен на подсолнечное масло и сахар
"Для стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке необходимо, конечно, принимать комплексные решения. Реагировать надо быстро, с максимальным охватом от поля до прилавка и вовлечь в эту работу всю цепочку: производителей, посредников и торговые сети", - сказал Мишустин на совещании по динамике цен на продовольственные товары.
Накануне президент РФ Владимир Путин обратил внимание на удорожание базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
Мишустин в четверг начал с этой темы заседание кабмина, указав, что ведомства и вице-премьеры допустили сбой, который необходимо устранить. Он также анонсировал совещание по ценам на продукты.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 19:10
Привлекшие внимание Путина продукты подорожали сильнее инфляции
"Сегодня мы обсудим меры, которые необходимы для снижения цен на продукты питания. Хочу обратить сразу ваше внимание на то, что все нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к 9 утра понедельника и доложены мне лично", - заявил Мишустин на совещании о динамике цен на продовольственные товары.
"Впереди Новый год, и очень важно, чтобы люди могли купить необходимые для них продукты, не отказывать себе и своим близким в возможности отметить праздники", - сказал Мишустин на совещании по динамике цен на продовольственные товары.
Он добавил, что в ходе совещания будут обсуждаться меры, которые необходимы для снижения цен на продукты питания.
 
РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Умерла британская актриса Барбара Виндзор
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
06:26Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России
Лента новостейМолния