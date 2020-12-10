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Песков рассказал об обращениях россиян к Путину о ценах на продукты
Песков рассказал об обращениях россиян к Путину о ценах на продукты
Президент России Владимир Путин узнал о повышении цен на продукты питания не только от ведомств, занимающихся статистикой, но и от граждан, заявил... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:22
2020-12-10T13:22
дмитрий песков
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин узнал о повышении цен на продукты питания не только от ведомств, занимающихся статистикой, но и от граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент действительно эту информацию имеет и от статистических ведомств по таким труднообъяснимым скачкам цен, и от министерств и ведомств имеет информацию. Но кроме того, он имеет эту информацию и от первоисточника, от граждан, потому что с прошлого воскресенья начали поступать обращения граждан, имеются в виду элементы "прямой линии", и там много говорят про цены, много пишут, описывают ситуацию и так далее, приводят конкретные примеры в конкретных регионах", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков, владимир путин, общество, экономика

Песков рассказал об обращениях россиян к Путину о ценах на продукты

13:22 10.12.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин узнал о повышении цен на продукты питания не только от ведомств, занимающихся статистикой, но и от граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент действительно эту информацию имеет и от статистических ведомств по таким труднообъяснимым скачкам цен, и от министерств и ведомств имеет информацию. Но кроме того, он имеет эту информацию и от первоисточника, от граждан, потому что с прошлого воскресенья начали поступать обращения граждан, имеются в виду элементы "прямой линии", и там много говорят про цены, много пишут, описывают ситуацию и так далее, приводят конкретные примеры в конкретных регионах", - сказал Песков журналистам.
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